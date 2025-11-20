María Becerra filtró parte de Quimera, un álbum que nace del dolor y el amor: conmovió a todos

María Becerra está a punto de dar un salto gigante en su carrera: este jueves 20 de noviembre lanza su esperado tercer álbum de estudio, Quimera, un proyecto ambicioso que no solo refleja su crecimiento artístico, sino también una historia muy personal que la atravesó profundamente en el último tiempo.

La cantante argentina sorprendió a sus fanáticos al compartir la lista completa de canciones y revelar la participación de grandes artistas internacionales que se suman a esta aventura musical: Paulo Londra, Tini Stoessel, Karina, El Alfa, Taichu y Jay Wheeler, entre otros.

Sin embargo, el momento más emotivo del álbum es la canción que lo cierra, Mi amor, la primera colaboración de María con su pareja, J Rei, quien no dudó en expresar su amor en redes con un sentido mensaje: "Te amo con el alma".

En un conmovedor video que María publicó en Instagram, se escucha una de las frases más profundas del álbum: " Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles ", una clara referencia a los dos embarazos ectópicos que vivió la cantante, uno de ellos especialmente grave y que la llevó a una hemorragia interna y a una intervención de urgencia en abril de 2025. Esta experiencia personal y dolorosa marca un antes y un después en su vida y en su música.

Quimera es un viaje emocional y conceptual que atraviesa sus luces y sombras. María creó cuatro alter egos —Jojo, Shanina, Maite y Gladys— para representar las diferentes facetas de su mundo interior, personajes que le permitieron sanar y mostrarse tal cual es. "Este álbum es un recorrido profundo por mi alma", confesó la artista, dejando claro que cada canción es una parte de su verdad.

Para adelantar esta nueva etapa, María estrenó Jojo, un tema poderoso producido por XROSS que da nombre a uno de sus alter egos. Su video, con una estética futurista y nocturna, refleja la fuerza magnética de esta versión de La Nena de Argentina, y ya se convirtió en un éxito entre sus seguidores.

Pero la gran celebración será en diciembre, cuando María Becerra presente Quimera en dos shows espectaculares en formato 360° en el Estadio River Plate, los días 12 y 13, un nuevo hito que consolidará su lugar como una de las artistas más influyentes de la música latina.

Aunque el álbum completo aún no está disponible, la cuenta regresiva ya despertó la emoción en sus fanáticos. En su posteo de Instagram, donde María Becerra anunció la llegada del disco con un "Llegó el día. Hoy a las 21 horas, Quimera para todos ustedes", las respuestas fueron inmediatas: "Rompiendo todo, sos la 1", "Madre", "No bueno, ya estoy llorando".