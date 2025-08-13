María Becerra hace historia: nuevo River Plate 360°, récord absoluto de convocatoria y una nueva fecha

El fenómeno María Becerra no tiene techo. Tras agotar en apenas tres horas las 85.000 entradas para su histórico show 360° del 12 de diciembre en el Estadio Más Monumental, la artista anunció una nueva fecha: 13 de diciembre, mismo escenario, mismo formato y una puesta que promete transformar para siempre la experiencia de la música en vivo en la Argentina. Con este anuncio, María se convirtió en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en River Plate: dos en 2024, ambos sold out, y ahora dos más para cerrar el 2025 con un despliegue sin precedentes.

María Becerra hace historia: nuevo River Plate 360° y récord absoluto de convocatoria

Además, será la primera vez que el estadio más grande del país reciba un espectáculo musical con formato 360°, con el escenario en el centro y una producción de nivel internacional diseñada para que cada rincón viva la misma intensidad. "Es algo que soñé toda mi vida, pero nunca imaginé que se repetiría tantas veces en tan poco tiempo. Sentir el cariño de la gente así, tan fuerte, es un regalo enorme", expresó la cantante en sus redes sociales al anunciar la nueva fecha.

Los shows del 12 y 13 de diciembre no solo serán los más grandes en la historia del Más Monumental, sino también un hito para la industria musical nacional. El diseño inmersivo permitirá que el público viva una experiencia envolvente, con pantallas, luces y efectos que cubrirán los 360 grados del estadio. Cada detalle está pensado para que los más de 85 mil asistentes por noche sientan la misma cercanía con la artista, sin importar su ubicación.

La ocasión también será el marco de lanzamiento de su próximo álbum conceptual, en el que presentará a sus alter egos -Shanina, JoJo, Maite y Gladys-, personajes que encarnan distintas facetas emocionales y creativas, y que estarán presentes en el setlist, la estética y la narrativa visual del show. En los últimos dos años, María Becerra pasó de ser una de las voces emergentes del pop y la música urbana a convertirse en un ícono latinoamericano.

Agotó en apenas tres horas las 85.000 entradas para su histórico show 360°

Entre 2024 y 2025, agotó estadios, encabezó festivales internacionales, conquistó rankings globales y se presentó en escenarios emblemáticos: desde Times Square en Año Nuevo, el Festival de Viña del Mar, la final de la Queens & Kings League en Madrid, hasta el Festival Coachella junto a J Balvin. En octubre de 2024, encendió las luces rojas del Empire State Building como parte del 80° aniversario de Hola USA. En ese mismo año, colaboró con Yandel en Sexo es la moda, estrenó la balada trilingüe Agora, fue nominada a los Latin Grammy y sorprendió con su versión bilingüe de Jingle Bell Rock. En 2025, presentó Tatu, grabada en vivo ante 500 mil personas en Neuquén, y lanzó Ramen para dos junto a Paulo Londra, dando vida a Shanina, su primer alter ego. En julio, estrenó Infinitos como el mar, ampliando este nuevo universo artístico.

Las entradas para la nueva fecha del 13 de diciembre estarán a la venta desde el jueves 14 de agosto

Las entradas para la nueva fecha del 13 de diciembre estarán a la venta desde el jueves 14 de agosto a las 13:00 horas exclusivamente por All Access, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés para clientes BBVA. María Becerra no solo suma un nuevo récord a su carrera: escribe un capítulo que quedará grabado en la historia de la música argentina y en la memoria de todos los que sean parte de estas noches. El Más Monumental se prepara para vibrar como nunca antes.