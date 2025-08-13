Entre lágrimas, malestar y alivio, así fue la reacción de Julieta Prandi al conocer el veredicto: "Siento que hoy empiezo a vivir"

Entre polémicas, romances y separaciones, el mundo del espectáculo se vio sacudido en las últimas semanas por el juicio de Julieta Prandi contra su ex pareja, Claudio Contardi. Los jueces del Tribunal Oral de Zárate-Campana lo declararon culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra la modelo, aunque la condena no fue la que la querella esperaba. Si bien la parte acusadora había solicitado una pena de 50 años de prisión, la resolución, dictada por los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, estableció 19 años de cárcel y ordenó la detención inmediata de Contardi. La defensa, en cambio, había pedido la absolución.

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión

El proceso incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes. Prandi no estuvo presente durante la lectura de la sentencia, pero ingresó a la sala tras el veredicto. Allí se abrazó con sus familiares, rompió en llanto y se descompensó, por lo que médicos del SAME acudieron a asistirla. Uno de ellos informó que "se encuentra bien y está contenida". La denuncia que derivó en esta condena fue presentada por la actriz en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar. Según su testimonio, los hechos ocurrieron entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018, en la vivienda que compartía con Contardi, y se enmarcan en episodios de violencia de género.

Tras conocerse el fallo, el abogado de Prandi, Javier Baños, dialogó con Jorge Rial en Argenzuela: "Muy conforme con la sentencia, y hasta shockeado porque fue un juicio muy emotivo", dijo, sin restar mérito al trabajo realizado por Fernando Burlando durante el proceso. El letrado explicó que escucharon la decisión del Tribunal dentro del auto, ya que llegaron tarde por demoras en la ruta: "Ella quería estar, pero se demoró. No queríamos entrar sin Julieta y, cuando llegamos, nos abordaron todos los periodistas", aclaró, negando rumores sobre que la modelo se habría negado a ingresar por la ausencia del biombo que la separaba de su ex marido.

Minutos después, Prandi -ya recuperada- rompió el silencio: "Siento que la Justicia finalmente escuchó, no me escuchó solamente a mí sino también a una sociedad que estuvo de este lado", expresó, agradeciendo el apoyo de la gente y de los medios para difundir su caso. "Esto tiene que marcar un precedente. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, demostrar todo lo que uno vivió y someterse a infinidad de pruebas y pericias, mientras del otro lado no hay obligaciones ni garantías", reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género.

Tras la sentencia, Julieta Prandi habló con los medios: "Esto tiene que marcar un precedente"

Finalmente, la modelo expresó su alivio: "Siento que hoy empiezo a vivir. Hay un antes y un después: ahora puedo salir a la calle sin mirar si hay un auto sospechoso, si me siguen o si alguien aparece a buscar a mis hijos". No obstante, reconoció que sus hijos "están en crisis" por la gravedad de la situación que atraviesan sus padres. Por último confesó que sigue en su poder el botón antipánico y la custodia.