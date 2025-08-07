Wanda Nara y el ex de Furia se unen en una campaña de maní para burlarse de sus exs: team manisero

Si de marketing hablamos, Wanda Nara volvió a coronarse como la reina indiscutida de las campañas publicitarias. Ya sea con productos propios o promocionando para otras marcas, la empresaria sabe cómo captar la atención. Esta vez, no lo hizo sola: Mauro Dalessio, ex de Furia en Gran Hermano, también se sumó al juego.

En medio de la guerra mediática entre la Bad Bitch y Mauro Icardi, se filtró un video íntimo del futbolista, quien no dudó en acusar a su ex de haberlo difundido con la intención de incomodarlo. Pero lejos de quedarse callada, la mediática encontró la forma de responder con ironía, humor y un timing publicitario perfecto: se convirtió en la cara de una provocadora campaña para una marca de maní, cargada de dobles sentidos y palitos bien dirigidos a su ex.

Todo comenzó como un chiste en redes sociales, cuando la conductora deslizó que haría una publicidad de maní. Pero lo que empezó como una humorada, terminó materializado en una campaña real que ya circula en Instagram: "No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego", dice Wanda en el spot, mientras recorre su cocina y prueba distintos productos.

Con un acting impecable y su clásica mirada directa a cámara, redobló la apuesta: "Fanática desde siempre... y ahora oficialmente", agrega con picardía. El broche final, un guiño cargado de intención: "Orgullosamente manicera", cierra entre sonrisas, confirmando (sin decirlo) los rumores sobre Icardi. Por su parte, Mauro Dalessio también fue parte de la movida. El ex participante de Gran Hermano recibió productos de la misma marca con un mensaje que no dejó dudas: "Manisero: cuidado, en la juntada todos quieren manotear el pack", le escribieron junto a la mercadería.

Mauro Dalessio, ex de Furia en Gran Hermano, se sumò a la campaña de maní

"Gracias por hacer tan buenos productos. Ahora más que nunca, orgulloso de ser manicero", respondió el joven en su cuenta de Instagram. La frase no es inocente: durante su paso por el reality, Furia Scaglione, lo acusó de "manicero" en alusión al tamaño de su órgano sexual, comentario que generó polémica por referirse al cuerpo ajeno y exponerlo públicamente. Pese a la controversia, a Mauro nunca pareció afectarle el apodo. De hecho, supo reírse de la situación y, como Wanda Nara, aprovechó la oportunidad para capitalizarla en forma de campaña.