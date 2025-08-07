De Luzu al escenario: Flor Jazmín fue ovacionada y Nico Occhiato dejó un mensaje con doble filo para sus ex compañeros

El martes por la noche, el Teatro Astros volvió a encenderse con una función especial de La Llamada, el musical escrito por los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo. Y entre los presentes estuvo Nico Occhiato, quien se levantó de su butaca para aplaudir de pie a su novia, Flor Jazmín Peña. La obra, que cuenta con un elenco integrado por César "Banana" Pueyrredón, Juli Castro, Flor Jazmín Peña, Leti Siciliani y Mariano Saborido, se presenta todos los martes en la emblemática calle Corrientes. Sin embargo, la función del 5 de agosto tuvo un condimento especial: fue destinada exclusivamente a la prensa.

Elenco del musical La Llamada

Entre los primeros en llegar se encontraban Nico Occhiato y Diego Castro, orgulloso papá de Juli, que no ocultó su emoción al verla brillar sobre el escenario. La previa incluyó música en vivo a cargo de un DJ, y el ambiente festivo reunió a varias figuras del mundo del espectáculo, como Mica Vázquez, Agustín "Radagast" Aristarán, Clara Alonso, Julieta Nair Calvo, Agustín Sullivan, Sofía "Jujuy" Giménez, Gabriel Schultz, Fermín Bo, Anita Espósito, Fede Popgold, El Trinche, Stefano De Gregorio y Martu Morales, entre otros.

Aunque los protagonistas fueron los que se lucieron en escena, Occhiato no pasó desapercibido, especialmente por las declaraciones que se viralizaron rápidamente en redes: "Es la segunda vez que la veo y no me deja de sorprender. Yo no sabía que cantaba así, la verdad", dijo en diálogo con Gente, visiblemente emocionado por el talento de su pareja, que además de destacarse como bailarina, ahora brilla también por su voz.

Famosos que asistieron a la función de prensa del musical La Llamada

"Yo sé que esto era lo que buscaba cuando dejó de venir tres veces por semana al programa. Y en muy poco tiempo lo empezó a conseguir: con Fuerza Bruta, con esta obra. Acá brilla", agregó con orgullo. Cabe recordar que este año Flor anunció que sólo asistiría dos veces por semana a Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV del que fue parte desde sus inicios. Aunque no se alejó del todo, su ausencia se siente, y se suma a las salidas de Nati Jota y Nacho Elizalde, dejando a Nico como el único integrante original en la mesa, ahora acompañado por Martín Garabal, Momi Giardina y Santi Talledo.

"El Nico productor sufre porque una persona tan importante para el programa deja de venir tres días, pero le gana por amplio margen el Nico novio, que se pone feliz porque sabía que era una búsqueda de ella", declaró, conmoviendo a todos.

Y si algo dejó en claro con sus palabras es que el amor suaviza cualquier resentimiento, un gesto que no tuvo con sus otros ex compañeros. Cabe recordar que a Nati y Nacho les soltó la mano por completo, al punto que hoy son prácticamente innombrables en el canal. Incluso, al aire se llegaron a hacer chistes sobre su "traición", ya que ambos se fueron prometiendo emprender caminos nuevos, pero terminaron liderando equipos en el canal de stream de la competencia.