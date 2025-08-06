Tensión y cruces en el juicio por abuso sexual entre Julieta Prandi y Claudio Contardi: "Fue todo consentido"

Este miércoles comenzó el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido y padre de sus hijos, Claudio Contardi, a quien denunció por abuso sexual con acceso carnal agravado. "Fue todo consentido", fueron las primeras declaraciones del acusado.

El empresario fue el primero en prestar testimonio ante el Tribunal Oral N.º 2 de Campana. Luego será el turno de la actriz, que participa de la audiencia acompañada por su familia y separada de su ex por un biombo, para evitar cualquier cruce o contacto visual con él.

Así llegaba Julieta Prandi al juicio contra su ex marido, Claudio Contardi

Durante su declaración, Contardi aseguró no considerar a Prandi "una mala mujer, mala madre o perversa", pero afirmó que "miente" en el marco de esta causa, sugiriendo que hay una presunta intencionalidad económica detrás de su denuncia. "Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida", agregó. La tensión se hizo evidente tanto dentro del Tribunal como en las escaleras del edificio, donde se produjo un fuerte cruce entre los abogados de ambas partes: "¿Se hizo la pericia? No se la hizo. ¿La pericia psicológica? Tampoco. ¿La psiquiátrica? No. ¿Quiso contestar preguntas durante la instrucción? No contestó. Julieta se sometió a todo tipo de instancias judiciales. ¿Sabe qué? Vamos a discutir esto ante el Tribunal", expresó con vehemencia Javier Ignacio Baños, abogado de Prandi y parte del equipo de Fernando Burlando.

La respuesta del defensor de Contardi no se hizo esperar: "El imputado tiene derecho a defensa y hoy brindó una declaración extensa. El doctor Baños le formuló todas las preguntas que quiso", replicó, antes de volver a ingresar a la sala. Así concluyó un cruce de poco más de un minuto, que dejó al descubierto las posturas enfrentadas que existen desde el inicio del proceso.

Más tarde, Julieta Prandi también habló con la prensa. "Me apoyo en mi pareja, mis padres, mi hermana y mi sostén terapéutico. Desde que hice la denuncia, todo fue una agonía. La lentitud de la Justicia te hace dudar si el proceso avanza, pero finalmente se elevó a juicio oral. Tardó mucho, pero tengo fe en los abogados y en que los jueces escucharán todo lo que atravesé", expresó en diálogo con Desayuno Americano.

Consultada sobre su último contacto con Contardi, la modelo respondió: "Fue el 14 de febrero de 2019, cuando me fui de casa". Además, pidió que durante el proceso no haya contacto directo con el acusado —quien cumple prisión domiciliaria— y adelantó que solicitará una restricción perimetral.

Julieta Prandi habló de lo que espera en el juicio contra su ex marido, Claudio Contardi

Respecto a una posible condena, Prandi señaló que la pena máxima prevista podría alcanzar los 50 años, aunque aclaró que eso dependerá de la decisión del tribunal. En relación con la paternidad, fue contundente: "El padre no es solo el que engendra, sino el que cuida. Hoy, el padre real de mis hijos es Emanuel Ortega, quien los acompaña y contiene", afirmó, en referencia a su actual pareja.