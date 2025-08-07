"Me tiene la conc... al plato": Verónica Lozano se cansó de Alfano, tras el audio que le envió Marina Calabró

La paciencia de Verónica Lozano se agotó este miércoles cuando al aire de su programa en Telefé se quejó en público de la actitud que tuvo con ella Graciela Alfano, quien le filtró a Marina Calabró un audio con las explicaciones de la conductora para levantarle una entrevista. La vedette aseguró que fue Susana Giménez quien le bajó el pulgar, y la versión está lejos de la oficial.

"Alfano me tiene la conc... al plato. Porque ya a esta altura es muy difícil", lamentó, ya evidentemente hastiada, la pareja de Jorge "Corcho" Rodríguez. "Cuando uno quiere instalar algo, vos decís: 'Y bueno, si ella quiere creer que la bajó Susana, no la vamos a contradecir'. Hay como un metaverso cuando yo fui muy gentil, contesté y me pareció muy mal que expusiera un audio que es privado, pero lo hizo. Está todo bien aunque rompe un código. No se puede confiar en nadie", siguió.

A su vez, no depositó sólo la bronca contra la vedette, porque también mencionó a la periodista que filtró todo. "Yo no puedo hacer nada. A mí me apena porque no es una cuestión que yo pueda resolver lo que ella sienta. No puedo manejar los sentimientos de Marina Calabró", insinuó, dándole el lugar de titiritera a su colega. "Que se arreglen ellas dos, yo no tengo nada que ver con eso pero Susana no la bajó, chicos", cerró.

Atenta a esa versión fue la respuesta que emitió Lozano, quien le dio fuerza a la conspiración de la diva. "Ella dijo que es mentira, que la van a reprogramar y que son cuestiones de agenda, y que así es la vida. ¡Si van a reprogramar, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa!", protestó, al aire de su programa en la radio El Observador.

Graciela Alfano rompió códigos al filtrar el audio de Lozano.

"Lo que me jodió de ella es que salió a dar notas y decir que mi versión era mentira cuando no es así, y Graciela está en su derecho de pensar que fue Susana", sentenció Calabró, en relación a la especulación no confirmada de la ex jurado de Bailando por un Sueño. "No me parece justo y como me tocó contarlo a mí, sentí que me trató de mentirosa. Me parece que ya estamos grandes para que nos trate de taradas a la Alfano y a mí", cerró.