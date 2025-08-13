Mariano Martínez no soportó escuchar el nombre de Lali Espósito: así reaccionó cuando se la nombraron

Si bien la relación entre Mariano Martínez y Lali Espósito terminó a principios de 2016, sus nombres siguen asociados en la actualidad. En lo que respecta al amor, nada quedó entre ellos e, incluso, hay rumores que aseguran que se odian. En este contexto, en las últimas horas, el actor protagonizó un incómodo momento cuando nombraron a su ex.

Todo comenzó al finalizar su participación en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. Martínez salió del estudio y se tomó unos minutos para hablar con la prensa que lo esperaba afuera. Su intención era enfocarse en su trabajo, ya que -según dijo- evita exponer su vida privada, algo llamativo considerando que lleva años en los medios.

Mariano Martinez pierde la cordura cuando escucha el nombre de Lali Espósito

Sin embargo, las preguntas de los cronistas apuntaron en otra dirección: "Lali pasó un momento muy feo en un concierto, tuvo una amenaza de bomba. ¿Te puedo pedir una reflexión?", le consultaron sobre el hecho ocurrido durante el show de la cantante en San Juan. "Yo no sabía que había pasado eso. Pero, ¿qué soy? ¿Opinólogo? No sabía", respondió Mariano, visiblemente molesto. La reacción dejó en claro que el nombre de Lali lo incomoda. Y su explicación tampoco resultó del todo creíble, ya que el episodio fue de público conocimiento o, ¿acaso Mariano no tiene redes?

La charla cambió de rumbo, pero no para bien. Los noteros quisieron saber sobre su relación con Caro Molinari, algo que terminó por irritar al actor, quien se negó a responder y se alejó: "Bueno, chau. No quiero hablar de mi vida. Está todo bien, pero si arrancamos así... No me enojo, pero chau".

Aun así, los cronistas insistieron y volvieron a mencionar a Lali Espósito: "Si se casa Lali, como Nico Cabré, ¿irías?". Martínez, ya sin disimular su fastidio, cerró con ironía: "¡Qué personaje que sos! ¡Tirás cada pregunta!".