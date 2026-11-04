Marta expone los secretos más extravagantes de Ricardo Fort: la historia del Rolex de Coppola

Lo que parecía una jornada más de competencia en MasterChef Celebrity terminó convirtiéndose en un desfile de recuerdos, regalos millonarios y anécdotas que nadie esperaba. Y es que Marta Fort decidió llevar un pedacito de la historia de su papá, Ricardo Fort, a la cocina más famosa del país, donde sorprendió a Wanda Nara con un obsequio muy especial y dejó a Guillermo Coppola en el centro de una inesperada revelación.

Todo comenzó cuando la hija del recordado empresario apareció con un tapado que había pertenecido al mediático y que, lejos de conservarlo como un recuerdo familiar, decidió regalárselo a la conductora. ¿El motivo? Una confesión que Wanda había hecho tiempo atrás y que Marta no pasó por alto.

Marta Fort sigue haciendo de las suyas en Masterchef

"Escuché una entrevista que te gustaban mis tapados", le comentó la joven al mostrarle la prenda. Como era de esperarse, la empresaria quedó completamente fascinada y no pudo disimular su entusiasmo: "Este me encanta". Pero la sorpresa recién empezaba, porque Marta agregó: "Pensé en vos y traje otro". Entre la emoción y la curiosidad, Wanda quiso confirmar si el abrigo realmente había pertenecido a Ricardo Fort, algo que su hija no tardó en asegurar.

Sin embargo, lo que parecía un simple intercambio de regalos tomó otro color cuando la participante reveló el significado que tenía aquella prenda en su infancia: " Este era mi favorito de chica ", confesó Marta, dejando en evidencia que no se trataba de cualquier tapado del excéntrico empresario, sino de uno que guardaba un lugar especial entre sus recuerdos. Conmovida por el gesto y completamente enamorada del regalo, Wanda acarició la prenda y expresó: "Es divino, claro, porque de chiquita lo tocabas y es re suavecito".

Marta Fort sorprendió con uno de los tapados de Ricardo Fort

Pero si alguien pensaba que el momento más llamativo de la jornada había sido el lujoso obsequio, estaba muy equivocado. Marta todavía tenía una historia bajo la manga y, esta vez, el protagonista era nada más y nada menos que Guillermo Coppola.

Todo surgió cuando la conductora descubrió que la joven también había llevado chocolates de la empresa familiar. Fiel a su estilo, Wanda no perdió la oportunidad de compartirlos con otro de los presentes y lanzó una propuesta: " Qué rico, vamos a darle uno a Guillermo, vení conmigo ".

Marta se llevó uno de los tapados de (ME PONGO DE PIE) Ricardo Fort y bajó del balcón a darle chocolates a Coppola. Y LA CHINA ANSA QUEJÁNDOSE. Pero rajá de acá ridiiicula! #MasterChefCelebrity #LAM https://t.co/d7wLwN2FH9 — Ko 🇦🇷🤙 (@Milamillaz) November 4, 2026

Así, ambas se acercaron hasta el lugar donde se encontraba el histórico representante de Diego Maradona. Lo que comenzó como una simple entrega de chocolates terminó destapando una perlita sobre la generosidad de Fort y sus extravagantes regalos. Sin demasiadas vueltas, Marta sorprendió a todos al revelar un detalle desconocido del vínculo entre su padre y Coppola: " Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento ".

La confesión dejó a Wanda completamente intrigada. Acostumbrada a los lujos y a las joyas de alto valor, la conductora quiso saber más sobre aquel inesperado obsequio y preguntó: "¿Se conocen?". Sin darle demasiado tiempo a reaccionar, la empresaria puso al exrepresentante de Maradona al tanto de lo que acababa de escuchar: "Me estaba contando que el papá te regaló un Rolex".

Marta Fort mantiene vivo el recuerdo de su Ricardo Fort

Lejos de esquivar la anécdota, Coppola confirmó la historia y recordó con mucho cariño al fallecido empresario, a quien describió como una persona que no escatimaba a la hora de agasajar a quienes admiraba: " Sí. Su papá era muy regalero, muy generoso y con Diego también ".

De esta manera, Marta Fort consiguió que el recuerdo de su padre volviera a hacerse presente en la televisión, esta vez lejos de sus históricas apariciones mediáticas. Entre un tapado que Wanda Nara recibió encantada, los clásicos chocolates de la familia y un Rolex que terminó en manos de Guillermo Coppola, la joven dejó al descubierto una de las facetas más extravagantes de Ricardo Fort: su debilidad por los regalos de lujo y su particular manera de demostrar cariño.