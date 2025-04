Martín Bossi, del éxito en Calle Corrientes a adicto en recuperación: "Tuve ataques y tics nerviosos"

Con "La cena de los tontos" rompiendo la taquilla en Calle Corrientes, Martín Bossi disfruta de un presente profesional envidiable. La obra que comparte con Laurita Fernández y Mike Amigorena, bajo la producción de Adrián Suar y Guillermo Francella, se transformó en uno de los fenómenos teatrales del año. Sin embargo, detrás del humorista exitoso hay un hombre que también aprendió a reconstruirse puertas adentro.

En diálogo con Pablo Montagna en el programa Pasamontagna (Radio Rivadavia), Bossi mostró su costado más reflexivo: "El escenario es mi vida, para mí no es joda. No quiero ser famoso, el arte es vida o muerte". Fiel a su estilo pasional, el actor explicó cómo fue cambiando su vínculo con el teatro al compartir escenario con otros artistas de renombre: "Delegar la responsabilidad en el escenario es un acto de amor muy grande, es como dejarle tu hijo a otra persona".

Bossi, Laurita y Amigorena, cada uno con su estilo, en La Cena de los tontos

Pero más allá del brillo de las marquesinas, Bossi confesó que también tuvo que pelear sus propias batallas y combatir a sus propios demonios internos. "Tuve ataques de ansiedad graves, tics nerviosos que no se veían, pero yo los sentía", reveló. La causa estaba más cerca de lo que pensaba: adicción a las redes sociales. "Vi un especialista y me dijo 'vamos a atacar esto, vamos a dejar el azúcar y la harina y vamos a ver cuánto consumís de redes sociales'. Consumía ocho horas de celular y dos horas de plataformas. Estoy como un adicto trabajando en el menor consumo. Volví a la lectura y está apareciendo la inspiración", confesó.

Una noche de lujo, risas y muchos famosos en la gran gala de La Cena de los Tontos

Además, con contundencia agregó: "Me había transformado en una mala versión en todo. Ahora tengo mi algoritmo y lo manejo yo", dijo con contundencia. El actor se encuentra en plena transformación personal, y no duda en ponerle palabras: "El gran negocio es ser cliente de la presencialidad. La autoestima más baja está desapareciendo". En tiempos de inmediatez y validación digital, su mensaje suena contracultural: apostar por lo real, lo tangible y lo auténtico.

Bossi también se animó a opinar sobre las críticas que recibe, él y otros colegas como Guillermo Francella, por el tipo de humor que hacen. Pero lejos de quedarse callado, disparó: "No cambió el humor, cambió la inteligencia de la gente. Hay mucha estupidez: critican a Francella, pero escuchan la música misógina de Peso Pluma". Así, con ironía y algo de hartazgo, puso en evidencia las contradicciones culturales que reinan en redes sociales.

Laurita Fernández y Martín Bossi.

Martín Bossi brilla sobre el escenario, pero no se esconde detrás del personaje. Habla de salud mental, de crisis personales y del valor de reconectarse con uno mismo. Éxito comercial y profundidad emocional no son mundos opuestos: en su historia, conviven con intensidad. "La cena de los tontos" puede ser una comedia, pero para Bossi, la vida arriba y abajo del escenario, no es ningún chiste.