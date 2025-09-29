Martín Fierro 2025: estos son los ganadores, terna por terna

Finalmente, se conocieron los ganadores de la noche de los Martín Fierro 2025. BigBang los presenta, terna por terna.

Mejor Labor en conducción masculina

David Kavlin, Todas las tardes - El Nueve. El conductor dio un discurso altamente político en le que pidió la liberación de los rehenes judíos en Gaza.

David Kavlin

Mejor producción Musical

Planeta 9 - El Nueve. Los y las conductoras se lamentaron por no estar más al aire y expresaron el deseo por volver a estar al aire con más inversión en las producciones argentinas.

Planeta 9

Mejor Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut. Los productores agradecieron por "ayudarlos a convertirse en la gran marca que son", dijo en referencia a la empresa de Marcos Galperín.

Mejor Cronista / Movilero

Oliver Quiroz - A la Tarde - América. La gran revelación que le robó el puesto al ya reconocido cronista Roberto Funes Ugarte. Quiroz agradeció a América y al borde del llanto le agradeció a Karina Mazzoco por la oportunidad de formar parte del equipo.

Oliver Quiroz

Mejor Noticiero

Noticiero de la Gente de Telefe. Todo el equipo celebró la posibilidad de estar todos los días al aire y hasta agradecieron a todo el equipo tanto detrás como delante de la cámara

Mejor programa de Viajes y turismo

Resto del Mundo, Canal 13. Conducido por Federico Bal. Este fue el primer premio para El Trece.

Resto del Mundo, conducido por Federico Bal

Mejor Actor de reparto

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - El Trece. "Se lo quiero dedicar a los familiares de las víctimas de esos atentados atroces que siguen esperando justicia. Tengamos memoria, siempre", dijo el actor.

Marco Antonio Caponi se llevó el Martín Fierro

Mejor programa deportivo

Copa América de Telefe. Agradecieron por los tres años que llevan al aire y pusieron en lo alto a la Selección Argentina

Mejor Branded Content

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe. Poggi agradeció a su novio Nacho y a su abuela que falleció hace muy pocos días.

El Gran Bartender, ganador del Martín Fierro

Mejor actriz de reparto

Julia Calvo - Margarita. "Margarita es un sueño y la gente lo supo recibir y agradecer. Gracias Telefe por dejar ese horario privilegiado para que la familia pueda ver eso. Gracias a HBO y al elenco talentoso, bello. Gracias a los directores. Gracias a Cris Morena, es un placer trabajar con vos y gracias por no bajar los brazos y seguir adelante, te acompañamos todos ", dijo la actriz muy emocionada.

Julia Calvo - Margarita

Mejor programa de Interés General

Susana Giménez - Telefe. La diva de los teléfonos volvió a hacerlo y se llevó uno de los premios más requeridos. "El último programa fue en 2019, luego vino la pandemia, quedé medio tonta y ahora volví en 2024". Susana agradeció por el uso de la IA para su entrevista con "La Mary" con el que ganó un premio en Estados Unidos: "Me pareció rara cuando me la dijeron pero fue increíble y le ganamos a un programa americano". Además dijo: "Amo la unión y odio las grietas, tenemos que estar unidos y adorar a la televisión porque es la que se mete en la casa de la gente todos los días. Hay que ponerla pero bueno, es así".

Susana se ganó el premio más buscado

Mejor Reality show

Gran Hermano 2024 - Telefe. Habló Santiago del Moro y confesó que este reality casi no sale al aire por problemas de financiación. "Me duele cuando critican a la televisión porque nos da laburo a muchísimas personas. Gracias Telefe, gracias gran Hermano", dijo Del Moro además, la dejó picando y anunció que ya hay fecha para el aire de una nueva temporada del reality.

Así festejó el equipo de GH

Mejor director de ficción

Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa - Eltrece

Mejor actriz de Ficción

Isabel Macedo, Margarita - Telefe. Arrasó la serie de Cris Morena y ella se lo dedicó a toda su familia.

Isabel Macedo, Margarita - Telefe

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe. "Quiero compartirlo con Claudio y con Nelson. En este momento en el que se apunta con el dedo a los que hacemos periodismo, es un buen ejemplo, los tres somos distintos. Es un ejercicio individual, no hay ni buenos ni malos, somos distintos, lo mejor que le puede pasar a la gente es tener un montón de opciones. Yo seguiré creyendo en el periodismo decente, buscar la verdad y contarla, bancarse las consecuencias sin censura previa y en la ética que debe rodear a la labor periodística (...)". Además, le habló a los jóvenes: "Si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando pibas sin importar de qué lado dela General Paz están, esta es la pasión más linda del planeta".

Mejor Jurados de la televisión

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

👩‍⚖️Mejor Jurados de la televisión



Revelación

Lola Abraldes - Margarita - Telefe. La actriz agradeció a los atores, técnicos y quienes forman parte de la telenovela de Cris Morena.

Lola Abraldes ganó el premio a actriz revelación por Margarita

Director de No Ficción

Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 - América

Lucas Arecco

Mejor Labor humorística

Peto Menahem - La Noche Perfecta - El Trece. "Yo se lo hubiera dado a Bicho", dijo el actor en referencia a Bicho Gómez de Zona Mixta Mañana que también estaba ternado. "La cabeza de este premio va para los guionistas", reconoció también y "el pechito del Martín Fierro", se lo dedicó a Adrián Suar.

Peto Menahem - La Noche Perfecta

Mejor Labor en conducción femenina

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe. En su segunda estatuilla, la conductora expresó: " No creo que haga más televisión ", dijo Susana que reconoció que ya lleva 36 años en la pantalla chica. "Todas se lo merecen, ya me voy a ir así que lo van a ganar ustedes. Fui muy feliz, recibiendo a gente nueva de la música", dijo y se confundió con el nombre de Luck Ra que le preció impronunciable. "Fue muy importante para mí el año pasado, fue un mes corto de tres meses, pero muy importante para mí".

Mejor programa humorístico

Pasó en América - América

Mejor Noticiero Nocturno

Telenoche - El Trece. La presencia de Nelson Castro, fue increíblemente aplaudido por el público presente de los Martín Fierro.

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - El Trece. Emocionado, Barassi explicó: "Estamos muy agradecidos, es un disfrute para mí hacerlo y lo haría por muchísimo tiempo más".

Mejor Ficción

Margarita - Telefe. El elenco subió a los gritos y muy felices al escenario de los Martín Fierro para recibir el premio.

Margarita se llevó uno de los premios más importantes de la televisión argentina

Mejor programa Periodístico

LAM - América. Ángel de Brito habló tras la premiación y agradeció a APTRA por darles el espacio como un programa periodístico de espectáculos. Además, dijo: "Agradecemos al público que nos elige para vernos y somos ese ratito para la gente que la está pasando mal o para la gente que está sola, sacarlos un poquito de esa realidad".

LAM se llevó el Martín Fierro

Mejor labor periodística femenina

Romina Manguel - Opinión pública - El Nueve. "Gracias APTRA que tenemos rachas de amor donde a veces me olvidan y otras veces me premian", dijo la periodista que subió al escenario con Bárbara y Lola Lanata que ahora trabajan también en el ámbito periodístico. "En momentos donde está todo bastante complicado y donde ser antisemita y ser intolerante y no tener empatía por e otro, realmente deseo que vuelva a dar vergüenza", dijo contundente.

Romina Manguel recibiendo el Martín Fierro junto a Lola y Bárbara Lanata

Mejor actor protagonista de ficción

Gabriel Goity - El Encargado - El Trece. Si bien Goity está afuera del país, quiso compartir el premio con Guillermo Francella en la misma terna.

Mejor Big Show

Bake Off Famosos - Telefe. Conducido por Wanda Nara que agradeció por la confianza de Telefe: "Me llena de orgullo, gracias a mi familia que siempre me espera, somos pocos -más de 300- les agradezco mucho. Me voy a dormir porque mañana arrancamos a grabar Master Chef", dijo la Bad Bitch dejando claro el bombazo.

Bake Off ganó el Martín Fierro

Mejor Labor en conducción masculina

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe. Santiago subió con Guido Kaczka del que dijo: "Se puede competir y se puede convivir queriendo ganar desde el compañerismo, desde l respetar al otro. Somos los dos acuarianos y somos los dos grandes conductores. Sos un conductor laburante de toda la vida".

Del Moro compartió su Martín Fierro con Guido Kaczka

Mejor Programa de Servicio

Adn buena salud - Televisión Pública

Mejor programa Cultural / educativo

Argentina de Película - América. "Cada vez que viene un invitado le pedimos que escriba una frase y siempre escriben 'vive el cine nacional'", dijo Teté Coustarot al recibir el premio Martín Fierro.

