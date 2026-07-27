Martín Migueles salió a bancar a Wanda en plena disputa con Icardi: "Esperamos que ese Power Ranger firme"

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi en torno a sus hijas Francesca e Isabella no para de crecer, con elementos cada vez más pesados, más allá del sospechoso robo en la mansión en Italia que reventó por los aires el caso. Ahora intervino Martín Migueles, el actual novio de la empresaria, y revelaron que la Justicia italiana rechazó el reclamo que tiene contra el futbolista y se puso del lado de él en la demanda tanto de alimentos como de la custodia.

"Yo apoyo a Wanda. Ella está para atrás. Esperamos que Mauro firme. Wanda está sufriendo. Las nenas están sufriendo. Tenemos que volver al país por la rutina de cada uno. Esperamos que este power ranger firme", fueron algunas de las frases de Migueles que leyó el periodista Santiago Riva Roy, al aire del programa DDM de América TV, luego de tener un intercambio telefónico con él.

El también investigado por el uso irregular del sistema de importaciones (SIRA) y el mercado de cambios, aseguró que existen dos denuncias en relación al robo de la mansión de la localidad italiana de Galliate que hizo Nora Colosimo, madre de Wanda, e hizo hincapié en el malestar de las hijas de la pareja que están tan mal que su psicoterapeuta, Fernanda Matera, debió interrumpir sus vacaciones para asistirlas."Wanda se está quedando sin la medicina de su enfermedad, que le dan en la Argentina cada vez. Las chicas lloran y lloran y no quieren comer. Él ya sabe el deseo de las nenas y fue violento con ellas por mensaje", añadió Migueles, de acuerdo al testimonio del periodista.

En ese sentido, el conductor Martín Candalaft también aportó, de acuerdo a la denuncia que hizo Icardi, que le resultó "imposible comunicarse con sus hijas el 21 y 22 de julio debido a que sus mensajes no eran respondidos o ni siquieran eran entregados al destinatario, como si su número telefónico hubiera sido bloqueado o los dispositivos de ambas niñas puestos en modo avión". El periodista Guido Záffora, también presente en el estudio, señaló que la abogada de Nara, Ana Rosenfeld, reconoció que después de uno de los últimos audios que escucharon de su padre, le dijeron a su madre que no querían hablar con él.

Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella.

La mirada de Mauricio D'Alessandro

Por otro lado, el abogado Mauricio D'Alessandro habló con el programa de televisión y reportó algunas conclusiones que sacó luego de leer el fallo de la jueza italiana Anna Cattaneo, del Tribunal Ordinario de Milán. "Hay una discusión sobre qué ley se aplica en el expediente italiano en el divorcio, pero también en la custodia y también referido a las chicas que ahora están en Italia", explicó.

"Wanda tiene trabajo y el otro no, dice que es una número uno, dice que está llena de plata, dice que es una persona muy exitosa, ¿qué le quiere sacar a Icardi que en definitiva no tiene ni trabajo? Más o menos eso dice el fallo de la jueza. Y dice: rechazo cualquier pretensión económica por parte de ella. Rechaza los alimentos, rechaza todo", detalló D'Alessandro.