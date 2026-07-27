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Video impactante: un policía mató a un motochorro de 17 años que quiso robarle la moto

Sucedió en la localidad bonaerense de Los Polvorines durante la mañana de este lunes. Otro delincuente escapó herido.

27 Julio de 2026 16:26
El Policía de la Ciudad abrió fuego contra los ladrones que le intentaron robar su moto en la localidad bonaerense de Los Polvorines.
El Policía de la Ciudad abrió fuego contra los ladrones que le intentaron robar su moto en la localidad bonaerense de Los Polvorines.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un delincuente de 17 años luego de que este intente robarle a mano armada su motocicleta, este lunes por la mañana en la localidad bonaerense de Los Polvorines. Otro de los ladrones, que iba en otra moto junto al abatido, se dio a la fuga herido, pero pudo escapar al aprovechar que la mayoría de los disparos policiales fueron hacia su compañero, quien disparó antes de caer desvanecido en el piso.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el hecho que ocurrió en las intersecciones de la Ruta Nacional 8 y calle Chile, en los límites entre los municipios de Malvinas Argentinas y José C. Paz, son contundentes y fueron fundamentales para que el policía de 28 años, que fue abordado cuando iba con un acompañante sobre su moto Honda Tornado, quede en libertad.

El efectivo se paró de su moto al ser abordado y se fue con las manos en alto en señal de rendición. En cuando el adolescente de 17 años abatido intentó levantar la moto, el policía giró, sacó su arma y dio la voz de alto. El fallecido intentó huir mientras intercambiaba disparos. A los pocos metros, se desvaneció y colapsó sobre la traza de la Ruta Nacional 8. De acuerdo a la investigación, fue identificado como B. L. M. y tenía domicilio en José C. Paz.

El compañero del ladrón pudo escaparse en la moto en la que abordaron al policía y, según se reportó, se fue herido del lugar en el sentido de la Ruta Provincial 197. Los investigadores registraron la escena y secuestraron la pistola reglamentaria del efectivo policial, además de Bersa Thunder calibre 9 mm que tenía el abatido, la cual no contaba con ningún tipo de pedido de secuestro.

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El adolescente de 17 años que intentó robar a un policía de la Ciudad en Los Polvorines abrió fuego segundos antes de caer desvanecido.
El adolescente de 17 años que intentó robar a un policía de la Ciudad en Los Polvorines abrió fuego segundos antes de caer desvanecido.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas, desde donde designaron el hecho como tentativa de robo y homicidio, en el marco de un enfrentamiento armado, dándole lugar a la legítima defensa del oficial policial que disparó y mató al adolescente, quien resultó ileso al igual que su acompañante.

De acuerdo a lo que reportó la Agencia Noticias Argentinas, un grupo de familiares, amigos y allegados a la víctima realizaron una "despedida tumbera" en el barrio donde vivía el adolescente. "Los vecinos cortaron el tránsito para prender fuego una moto y aplaudir a 'Pichilo', como era apodado por sus seres queridos en la zona", aseguraron.

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Ladrón fallecido Los Polvorines Motochorro Policía de la Ciudad de Buenos Aires

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