Big Bang! News
Más
Show
La noche perpetua

Más de 100 pianistas tocarán por 24 horas ininterrumpidamente: homenaje a Erik Satie en el Teatro Colón

Desde el viernes 14 de noviembre desde las 20.30 horas hasta el sábado 15 a la misma hora.

por Samantha Plaza Monroy

13 Noviembre de 2025 16:35
Teatro Colón
Teatro Colón

El Teatro Colón, templo de la música y las artes, está a punto de ser escenario de un evento único que promete desafiar los límites de la percepción y la resistencia: un homenaje extremo al compositor francés Erik Satie. Bajo la dirección de Martín Bauer, el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) le da forma a una experiencia que trasciende lo convencional y que invita a sumergirse en un universo musical tan radical como poético.

La cita es este viernes 14 de noviembre, a las 20.30 horas, cuando comience Vejaciones, una obra que se extenderá durante 24 horas ininterrumpidas hasta el sábado 15 a la misma hora. Sí, leyó bien: un día entero de "música perpetua" como la llamaba el mismísimo Satie, en el que más de 90 pianistas se sucederán en un sistema de relevos para interpretar una misma pieza 840 veces seguidas. La entrada es libre y gratuita, con acceso continuo por el Pasaje de los Carruajes, en Tucumán 1171, permitiendo al público entrar y salir con total libertad, según lo dicte su curiosidad o resistencia.

Erik Satie
Erik Satie

En palabras del propio Bauer, esta obra es una celebración de la horizontalidad y la comunidad:  "Todos llegan, tocan y se van, todos son relevados y hay una comunidad y una continuidad que no se interrumpe, por eso Satie lo llamaba música perpetua. Pero sobre todo que nos permite a nosotros presentar de un modo muy singular esto: pianistas muy conocidos junto con chicos que por ahí tienen 12 años", afirma con entusiasmo. 

La elección de Vejaciones no es casual: esta pieza encapsula la esencia experimental y provocadora de Satie, quien rompió con las convenciones musicales de su tiempo para abrir nuevos caminos hacia el futuro. Su legado, rescatado por figuras como John Cage en 1963: "El manuscrito de Vejaciones llegó a manos de John Cage en 1949 en un viaje que hizo a Europa y él estuvo mucho tiempo, 15 años casi, pensando cómo hacerlo hasta que en 1963 se le ocurrió este modo que vamos a usar nosotros que es de relevo, por el cual un pianista releva el que está tocando y después otro releva al que relevó al anterior y así durante 24 horas sin interrupción. Nunca deja de escucharse la música". 

El Sindicato Argentino de Boleros, cooperativa, baile y resistencia: "Nació de dos corazones rotos y se convirtió en un refugio colectivo"
Lee también

Un refugio en tiempos difíciles El Sindicato Argentino de Boleros, cooperativa, baile y resistencia: "Nació de dos corazones rotos y se convirtió en un refugio colectivo"

Centro de Experimentación del Teatro Colón
Centro de Experimentación del Teatro Colón

Además del despliegue musical, la sala estará ambientada con proyecciones de video que reforzarán el carácter performático del evento. Cada espectador podrá vivir esta experiencia a su manera, decidiendo cuánto tiempo permanecer, cuándo volver o simplemente dejándose llevar por la atmósfera única que promete envolver al Teatro Colón.

Bauer destacó el carácter de este proyecto: "No solo es un deseo, también es un compromiso con el deseo, que es mucho más que el deseo, porque todo el mundo tiene deseo. Pero comprometerse ya es otra cosa. Y bueno, nosotros los invitamos y aceptaron. Y hay una continuidad garantizada 24 horas seguidas. Este homenaje a Erik Satie que fue un gran compositor, un gran pensador y yo nos obliga a todos a repensar la cuestión de la excentricidad. Porque vos podés decir que esto es una excentricidad, pero por ahí no", reflexionó. 

Teatro Colón rinde homenaje a Erik Satie también con Sócrates
Teatro Colón rinde homenaje a Erik Satie también con Sócrates

El homenaje se completa con la interpretación de Sócrates, otra obra emblemática de Satie que será presentada en el marco del tributo el sábado 29 de noviembre a las 20:30 y el domingo 30 a las 18 horas. Juntas, estas piezas marcan una visión integral del genio del compositor francés, desde su faceta más íntima hasta su lado más experimental.

Este fin de semana, el Teatro Colón se convertirá en un espacio donde el tiempo parece detenerse, donde la música se transforma en un puente hacia lo eterno. Si alguna vez hubo un momento para dejarse sorprender y desafiar por el arte, ese momento es ahora. 

 

 

Lista de los y las pianistas que tocarán 

  1. Ana Paula Rodríguez Nuñez
  2. Fernanda Morello
  3. Diego Vainer
  4. Guillermo Vega Fischer
  5. Rodrigo de Caso
  6. Lucas Fagin
  7. Malena Levin
  8. Pedro Montes de Oca
  9. Leo Marconi
  10. Jazmín Marina Tiscornia
  11. Diego Cristian Ortiz
  12. Antonio Formaro
  13. Simon Trpceski
  14. Zoe Zeniodi
  15. Laura Novoa
  16. Diego Macías Steiner
  17. Roxana Baldor
  18. Anahí Selci
  19. Francisco Espeche
  20. Pablo Bocchimuzzi
  21. Rocío Aylén Quinteros Chavarri
  22. Mauro Murciano Herrera
  23. Irving Moncada
  24. Ricardo Lucas Iriarte
  25. Facundo Pereira
  26. Iván Gabriel Pérez Faccaro
  27. Agustín Guzzo
  28. Julián Díaz Ricci
  29. Ciro Gamallo
  30. Daniela Lopez
  31. Carolina Aguirre
  32. Emanuel Fernández
  33. Javier Escobar
  34. Carolina Inés Rochi
  35. Iván Barraco
  36. Laura Paulina Sergeichuk
  37. Federico Carlos Ognio
  38. Miguel Jesús Samela
  39. Alejandro Braillard
  40. Maggie Ailen Andersen Varela
  41. Diego Glaser
  42. Martín Alejandro Zárate Brites
  43. Mateo Viani
  44. Malena Sol Decuzzi
  45. Joaquín Oriol
  46. Jimena Quipildor
  47. Heidi Mariel Gielczynsky
  48. Sebastián Verea
  49. Luisina Girelli
  50. Gabriela Bernasconi
  51. Alex Nante
  52. Elisa de Vedia
  53. José Militano
  54. Florencia Claros
  55. Alejandro Cochia (ISA)
  56. Angeles Turco (ISA)
  57. Pablo Alejandro Igovich (ISA)
  58. Adrián Marcelo Sevilla (ISA)
  59. Carlos Federico Bavera (ISA)
  60. Diego Ricardo López (ISA)
  61. Simón Gonzalez Avolio (Esnaola)
  62. Mauricio Manuel Mareco Caceres (Esnaola)
  63. Francisco Manuel Dopazo (Esnaola)
  64. Ezequiel Sebastian Fitipaldi Bustamante (Esnaola)
  65. Valentin Gabriel Alcalde Seoane (Esnaola)
  66. Luz Matilde Garcia (Esnaola)
  67. Bruno Agustín Sias (M. De Falla)
  68. Jazmín Maglioni (M. De Falla)
  69. Federico García Gerosa (M. De Falla)
  70. Luca Agustín Tombari (M. De Falla)
  71. Juan Ignacio Videla (M. De Falla)
  72. Renata Giovanini (M. De Falla)
  73. Athina Nicole Constantino (UNA)
  74. Tadeo Soratti (UNA)
  75. Camila Arata (UNA)
  76. Bruno Latella (UNA)
  77. Caterina Scalise (UNA)
  78. Catalina Marchini (UNA)
  79. Víctor Torres
  80. Lucio Talarico (Piazzolla)
  81. Diego Acuña (Piazzolla)
  82. Nicolás Sroka (Piazzolla)
  83. Catalina Spena (Piazzolla)
  84. Agustín Achigar (Piazzolla)
  85. Martín Bari (Piazzolla)
  86. Guillermina Etkin
  87. Luciano Borgoglio
  88. Carolina Carrizo
  89. Ana Clara Hipperdinger
  90. Gabriela Battipede
  91. Victoria Gianera
  92. Manuel De Olaso
  93. Alicia Belleville
  94. Anna Miernik
  95. Alejandro Cervera
  96. Cecilia Majlis
  97. Julia Mann
  98. Juan Miceli
  99. Ernesto Alejandro Jodos Posse
  100. Silvia Dabul
  101. Lucas Urdampilleta
  102. Axel Krygier
  103. Leandro Rodríguez Jáuregui
  104. Pedro Onetto
  105. Nicolás Bacal
  106. Laura Daian
  107. Joaquín Leonel Sosa
  108. Irina Dichkovskaia
  109. Julián Camps
  110. Noah Lionel Sosa (niño)

Erik Satie Martín Bauer Teatro Colón

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10