Más de 100 pianistas tocarán por 24 horas ininterrumpidamente: homenaje a Erik Satie en el Teatro Colón

El Teatro Colón, templo de la música y las artes, está a punto de ser escenario de un evento único que promete desafiar los límites de la percepción y la resistencia: un homenaje extremo al compositor francés Erik Satie. Bajo la dirección de Martín Bauer, el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) le da forma a una experiencia que trasciende lo convencional y que invita a sumergirse en un universo musical tan radical como poético.

La cita es este viernes 14 de noviembre, a las 20.30 horas, cuando comience Vejaciones, una obra que se extenderá durante 24 horas ininterrumpidas hasta el sábado 15 a la misma hora. Sí, leyó bien: un día entero de "música perpetua" como la llamaba el mismísimo Satie, en el que más de 90 pianistas se sucederán en un sistema de relevos para interpretar una misma pieza 840 veces seguidas. La entrada es libre y gratuita, con acceso continuo por el Pasaje de los Carruajes, en Tucumán 1171, permitiendo al público entrar y salir con total libertad, según lo dicte su curiosidad o resistencia.

Erik Satie

En palabras del propio Bauer, esta obra es una celebración de la horizontalidad y la comunidad: "Todos llegan, tocan y se van, todos son relevados y hay una comunidad y una continuidad que no se interrumpe, por eso Satie lo llamaba música perpetua. Pero sobre todo que nos permite a nosotros presentar de un modo muy singular esto: pianistas muy conocidos junto con chicos que por ahí tienen 12 años", afirma con entusiasmo.

La elección de Vejaciones no es casual: esta pieza encapsula la esencia experimental y provocadora de Satie, quien rompió con las convenciones musicales de su tiempo para abrir nuevos caminos hacia el futuro. Su legado, rescatado por figuras como John Cage en 1963: "El manuscrito de Vejaciones llegó a manos de John Cage en 1949 en un viaje que hizo a Europa y él estuvo mucho tiempo, 15 años casi, pensando cómo hacerlo hasta que en 1963 se le ocurrió este modo que vamos a usar nosotros que es de relevo , por el cual un pianista releva el que está tocando y después otro releva al que relevó al anterior y así durante 24 horas sin interrupción. Nunca deja de escucharse la música".

Centro de Experimentación del Teatro Colón

Además del despliegue musical, la sala estará ambientada con proyecciones de video que reforzarán el carácter performático del evento. Cada espectador podrá vivir esta experiencia a su manera, decidiendo cuánto tiempo permanecer, cuándo volver o simplemente dejándose llevar por la atmósfera única que promete envolver al Teatro Colón.

Bauer destacó el carácter de este proyecto: "No solo es un deseo, también es un compromiso con el deseo, que es mucho más que el deseo, porque todo el mundo tiene deseo. Pero comprometerse ya es otra cosa. Y bueno, nosotros los invitamos y aceptaron. Y hay una continuidad garantizada 24 horas seguidas. Este homenaje a Erik Satie que fue un gran compositor, un gran pensador y yo nos obliga a todos a repensar la cuestión de la excentricidad. Porque vos podés decir que esto es una excentricidad, pero por ahí no", reflexionó.

Teatro Colón rinde homenaje a Erik Satie también con Sócrates

El homenaje se completa con la interpretación de Sócrates, otra obra emblemática de Satie que será presentada en el marco del tributo el sábado 29 de noviembre a las 20:30 y el domingo 30 a las 18 horas. Juntas, estas piezas marcan una visión integral del genio del compositor francés, desde su faceta más íntima hasta su lado más experimental.

Este fin de semana, el Teatro Colón se convertirá en un espacio donde el tiempo parece detenerse, donde la música se transforma en un puente hacia lo eterno. Si alguna vez hubo un momento para dejarse sorprender y desafiar por el arte, ese momento es ahora.

Lista de los y las pianistas que tocarán