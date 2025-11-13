El Sindicato Argentino de Boleros, cooperativa, baile y resistencia: "Nació de dos corazones rotos y se convirtió en un refugio colectivo"

"Cien por ciento verdad. Verdadero, diría, viste, cuando te ponen verdadero o falso: verdadero". Así arranca Uriel Fernández, clarinetista y uno de los fundadores del Sindicato Argentino de Boleros (SAB), cuando recuerda aquella noche de bar que dio origen a la orquesta y agrega: "Con Eugenio, el pianista, éramos amigos y habíamos terminado nuestras relaciones casi al mismo tiempo. Los miércoles salíamos a tomar algo porque ninguno tenía a sus hijas. Un día se nos ocurrió armar un ciclo que se llame Amor de Miércoles, y dos días después me puse a escuchar vinilos de La Sonora Santanera. Ahí me vino la idea: tenía que ser una orquesta de boleros".

Lo que comenzó como un impulso íntimo se transformó en un colectivo artístico de diecisiete músicos, dos bailarines y más de veinte personas que cada semana hacen posible el ciclo Amor de Miércoles en el Club Ateneo Popular de La Plata. "Desde esa idea inicial, que fue a principio de septiembre, pasaron dos meses y medio y ya estábamos tocando. Ahora el 15 de noviembre cumplimos dos años. Todo fue llegando solo, como si las personas indicadas se hubieran encontrado", cuenta en diálogo con BigBang .

Para Fernández, el bolero no fue una elección estratégica sino una memoria emocional. "Mi abuelo cantaba boleros, muy finito, sin acompañarse con ningún instrumento. En mi casa también se escuchaban, y después, cuando empecé a tocar y a coleccionar vinilos, me encontré con una gran cantidad de artistas que no conocía. Fui construyendo mi melomanía con esa música. Es un género que habla de amor y desamor, de cosas que a todos nos atraviesan. Por eso es tan transversal: cuando decís 'tocamos boleros', todo el mundo responde 'ay, me encanta'", señala al ser consultado sobre el por qué de la elección del bolero como género.

Según cuenta Uriel, fue el salto del pequeño bar Esquina América de La Plata al Club Ateneo el que marcó el momento en que el proyecto desbordó sus propios límites y superó sus expectativas. "Empezamos en Esquina América, en Meridiano V, y al poco tiempo las entradas se agotaban en horas. Nos mudamos a Casa Suiza, con el doble de capacidad, y también quedaba chico. Ahí decidimos funcionar como una cooperativa. Éramos más de veinte y queríamos sostener todo -música, comida, bebida- por nuestra cuenta. Así llegamos al Ateneo, un espacio con mística, donde ya llevamos más de un año", explica.

El Sindicato Argentino de Boleros debutará debut en el Konex

Pero el SAB no es sólo una orquesta: es un refugio emocional y político en tiempos difíciles. "Arrancamos en noviembre de 2023, justo después de que ganara la derecha. Todo indicaba que había que guardarse, que cada uno tenía que quedarse solo. Este proyecto nos dio lo contrario: un espacio para encontrarnos, para crear, para resistir juntos." Con un sonido que mezcla bolero, cumbia, tango y canción latinoamericana, el Sindicato fue ganando reconocimiento en la escena porteña y bonaerense.

El Sindicato Argentino de Boleros debutará debut en el Konex

Ahora se prepara para su primera presentación en el Konex, el jueves 4 de diciembre a las 20, donde celebrarán su segundo aniversario junto a Lula Bertoldi, Sofía Viola, Alan Sutton y Los Tabaleros. "Cerrar el año ahí es un privilegio. Es un mimo al proyecto. Además, estamos laburando en el booking y eso también nos abre nuevas puertas. Queremos que sea una noche hermosa para recordar". La esencia de Amor de Miércoles, con su clase de baile y su clima íntimo, también estará presente bajo el cielo abierto del Konex. "No importa el tamaño del escenario. Siempre hay un momento en el que la gente se conecta bailando", destalla.

Y sostiene: "La parte del baile fue parte de la idea original del ciclo: hay una clase antes del show, y ahí ves cómo la gente se conoce, cómo se mezclan, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todos bailando. Buscamos desexualizar ese encuentro, que sea un espacio de vínculo y de juego". Fernández considera que esa dimensión humana y corporal del proyecto es, en sí misma, una forma de resistencia artística: "Vivimos en una era de autotune y pantallas, pero nosotros defendemos el sonido en vivo, el cuerpo, el contacto. Hay una búsqueda por revalorizar el encuentro persona a persona. Y sí, también es una resistencia."

El Sindicato Argentino de Boleros debutará debut en el Konex

El Sindicato funciona como una red de trabajo y afecto que hoy da sustento a más de cuarenta personas. El Sindicato Argentino de Boleros no sólo propone un show: es una experiencia integral. Música, baile, texto y comunidad. "La parte del baile estuvo desde el principio. Hay una clase antes del show, donde la gente se conoce, baila con distintas personas. Queremos desexualizar el encuentro del baile, que puedan bailar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y compartir. Es una búsqueda colectiva que defendemos todos", explica Uriel. "Entre músicos, sonidistas, vestuaristas, gente de la cocina y de la barra, somos 42 personas. Y lo que sostiene todo es el cariño. Construimos no solo un vínculo laboral, sino también de amistad. Cada miércoles, todos le ponen el corazón", agrega.

El Sindicato Argentino de Boleros debutará debut en el Konex

El sueño de Uriel, sin embargo, va más allá del éxito inmediato. "A mí me gustaría que todos mis compañeros y compañeras puedan vivir de este proyecto. Que el Sindicato sea el motor de nuestra economía y de nuestro trabajo. Y llevar esta energía a la mayor cantidad de personas posible. Eso es lo que más deseo". La orquesta cierra un año de expansión con su primera presentación en el patio del Konex, un escenario icónico de Buenos Aires. "Es un privilegio cerrar el año ahí. Es un mimo al proyecto", dice Uriel. "Además, vamos a estar con artistas que queremos mucho: Sofía Viola, Lula Bertoldi, Alan Sutton y Los Tabaleros. Venimos preparando este show hace meses, es el más imponente que hayamos hecho. Va a ser nuestro momento de máximo esplendor".

El Sindicato Argentino de Boleros debutará debut en el Konex

Con casi 90 ediciones del ciclo Amor de Miércoles y una comunidad que no para de crecer, el Sindicato Argentino de Boleros se consolida como una orquesta popular, cooperativa y romántica, donde el amor -de miércoles o de cualquier día- sigue siendo una forma de encuentro y de resistencia.