Mauro Icardi pondrá los pelos de punta a Wanda Nara con un mensaje para la China Suárez

El pasado 9 de mayo, el Galatasaray derrotó 4-2 al Antalyaspor y el Mauro Icardi volvió a celebrar un nuevo título en Turquía. Tras el partido, las cámaras captaron un efusivo abrazo entre el delantero y la China Suárez en pleno campo de juego, una escena que rápidamente se viralizó.

Lejos de las canchas y de los flashes, el futbolista continuó con los festejos y, más que presumir sus logros deportivos, puso en primer plano a su novia con una jugada publicación a través de Instagram.

Mauro Icardi festejó con la China Suárez el triunfo Galatasaray

En la imagen, la China se mostró de manera sensual, con un pie apoyado sobre el trofeo —una pelota de fútbol metálica— en un gesto simbólico de victoria. Para la ocasión, lució una microbikini negra.

Mauro acompañó la publicación con una declaración de amor: " Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida ". La China, por su parte, reposteó el mensaje de su novio en su cuenta, aunque se limitó a responder con simples emojis.

La historia con la que Mauro Icardi presumió a la China Suárez

Si bien intentaron presumirse mutuamente, el romanticismo quedó en segundo plano cuando lo que parecía una escena casual terminó convertido en una producción casi profesional, con fondos, luces y una edición cuidada.

Antes de este nuevo mensaje, Icardi ya había escrito en su cuenta un posteo que sonó a despedida: "Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que, si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo", arrancó.

Mauro Icardi y la China Suárez tras el triunfo del Galatasaray

"Los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos. Cada día una excusa nueva, un titular nuevo, una mentira nueva para vender e intentar desprestigiar ", agregó el delantero, que termina su contrato y aún no definió si seguirá o no en el Galatasaray.

"Cuando las papas queman, cuando la presión aparece y hay que dar la cara de verdad, solamente unos pocos tienen la capacidad de cambiar la historia. Una vez más, el 'no puede' se transformó en campeonato. Una vez más, el genio frota la lámpara y aparece cuando el equipo más lo necesita", afirmó y siguió: "El amor que me dieron durante estos cuatro años vale más que cualquier mentira inventada", cerró Mauro Icardi en un posteo que generó reacciones diversas.