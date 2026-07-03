Jimena Barón sorprendió a Momo en Miami con un insólito recibimiento: dinosaurios, risas y una reacción que se volvió viral

Jimena Barón volvió a demostrar que, cuando se trata de sorprender a sus hijos, siempre tiene un as bajo la manga. Después de quedar en el centro de la polémica por viajar al Mundial 2026 junto a Matías Palleiro y su hijo menor, Arturo, mientras Morrison permanecía en Argentina, la cantante compartió el esperado reencuentro con Momo... y lo hizo con una escena tan insólita como divertida. Lejos de recibirlo con un abrazo tradicional, Jimena decidió esconderse detrás de un enorme disfraz de dinosaurio y esperar a su hijo en el aeropuerto de Miami junto a su pareja, que también participó de la divertida puesta en escena.

El resultado no tardó en convertirse en uno de los videos más comentados de las redes sociales. Días antes, la artista había tenido que salir a explicar por qué Momo no había viajado con el resto de la familia a Estados Unidos. Los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse cuando muchos usuarios notaron que el adolescente, fanático del fútbol, no estaba presente para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial.

Con evidente molestia, Jimena decidió responder. "Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces, ya no es un nenito, que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso", explicó. La cantante también remarcó que su hijo comenzó una etapa de mayores responsabilidades. "Está cursando ya en el secundario un día de la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa", sostuvo.

Sin embargo, también dejó en claro que el viaje estaba previsto. Con su habitual humor, agregó: "Igual... es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa su vida. Él va a venir, va a viajar". Y cumplió. Una vez terminados sus compromisos escolares, Morrison viajó por primera vez solo hacia Estados Unidos para reencontrarse con su mamá. Jimena mostró todo el momento en sus historias y publicaciones de Instagram.

Mientras el adolescente salía del aeropuerto con su valija y una mochila, dos enormes dinosaurios comenzaron a acercarse para saludarlo. Completamente desconcertado, Momo miraba alrededor sin entender quiénes eran esas personas disfrazadas que parecían conocerlo. Sobre las imágenes, la cantante escribió con humor: "Momo mira porque una persona lo graba pero es una persona que no conoce, pues no comprende qué está pasando." Además, reveló otro detalle que marcó un importante paso para su hijo. "Viajó con asistencia, pues viajó solo por primera vez", contó orgullosa.

Momo y JImena Barón

La mejor parte llegó segundos después. Cuando los dinosaurios finalmente se quitaron los disfraces, Morrison descubrió que eran nada menos que Jimena Barón y Matías Palleiro. Lejos de emocionarse de inmediato, reaccionó con la mezcla justa de sorpresa, vergüenza adolescente y ternura. "Para, mamá, no, por favor", se lo escucha decir entre risas mientras intentaba asimilar la escena. Finalmente, el pudor dio paso a un fuerte abrazo entre madre e hijo que selló el esperado reencuentro después de varios días separados. La secuencia terminó con una frase que hizo estallar de risa a miles de usuarios. "Aunque me encantó la sorpresa, no la vuelvan a hacer nunca más", remató Momo, despertando una catarata de comentarios celebrando su espontaneidad.