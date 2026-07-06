Brasil quedó ¡afuera! del Mundial 2026, Neymar se fue llorando y Haaland es el nuevo Rey

El Estadio de Nueva York fue el campo de una batalla mitológica donde el acero escandinavo terminó por quebrar la última pizca de magia brasileña. En una noche cargada de simbolismo, Noruega venció 2-1 a Brasil, eliminándolo del Mundial 2026 y provocando el terremoto más doloroso del siglo: el adiós definitivo de Neymar Jr. de la selección brasilera.

Antes de que la pelota empezara a rodar en la cancha, pasaron cosas que impregnaron de mística el partido. Miles de gargantas y almas noruegas transformaron las gradas en una marea humana que ejecutó el "Remo Vikingo": sentados en fila, balanceándose al ritmo de un grito ancestral, los hinchas simularon remar hacia la gloria en un drakkar invisible. El cántico "¡Rema!" retumbó en el estadio, avisando que Erling Haaland y Martin Ødegaard no habían ido a ganar el partido.

FESTEJO VIKINGO

La tradicional "remada" volvió a aparecer. Noruega celebró a lo grande tras dejar a Brasil fuera del Mundial. pic.twitter.com/06IxW8egj0 — Jorge Taranto (@jorgebaroni) July 5, 2026

El inicio fue un martirio para los y las brasileras. Tras un gol anulado a los nórdicos, Brasil tuvo la oportunidad de oro en los pies de Bruno Guimarães desde el punto penal... pero ahí salió el arquero Ørjan Nyland que se convirtió en un gigante bajo el arco y detuvo el pelotazo, hundiendo los ánimos brasileños en un pozo de incertidumbre.

Fue allí cuando el fantasma de Francia 1998 sobrevoló las almas brasileras: aquella tarde en Marsella, la Noruega de Alf-Inge Haaland (padre de Erling) había vencido al Brasil de Ronaldo y Bebeto contra todos los pronósticos. Veintiocho años después, la historia exigía un nuevo capítulo de su "criptonita" favorita, que no pareció resultar ahora tampoco.

Erling Haaland, el Androide de Noruega destrozó a Brasil

Cuando el 0-0 parecía inamovible, apareció el heredero del trono nórdico: Haaland a los 79 minutos, sorteó los centrales brasileños y tras un centro quirúrgico de Schjelderup, dio vuelta todo con un 1-0.

Brasil, aturdido y sin respuestas, vio cómo a los 89 minutos el "Androide" sentenciaba su destino: Haaland recibió en el área y sacó un pelotazo cruzado, violento y preciso, que dejó a Alisson Becker sin nada que hacer: era el 2-0 y el fin de una era.

El último baile de Neymar: penal, lágrimas y último adiós

El fútbol, en su faceta más cruel y poética, quiso que Neymar Jr. se despidiera en el mismo lugar donde todo comenzó. En el minuto 90+11, el astro del Santos convirtió un penal que solo sirvió para la estadística (su gol número 80). Fue el último toque de pelota de "O Rei" con la camiseta verdeamarela.

Con el silbatazo final, las lágrimas de Neymar inundaron el MetLife cuando minutos antes picanteaba al arquero noruegoo. Ese fue el mismo estadio donde debutó con apenas 18 años en 2010 lo vio colgar los botines dieciséis años después.

Neymar destrozado tras la derrota con Noruega

" Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí ", sentenció un Neymar roto frente a las cámaras de Globo Esporte. Se retira el máximo goleador histórico, pero se va con el sabor amargo de no haber podido romper la maldición noruega además de ser criticado por toda la prensa brasilera.

La de Brasil es la peor temporada desde 1990, mientras que Noruega, al ritmo de sus remos y la potencia de su 9, ya espera a México en cuartos de final. Los vikingos volvieron, y esta vez no tendrán piedad: quieren llevarse todo.