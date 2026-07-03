Con el ojo en la reforma electoral, Karina se pone al frente de la mesa política: los cambios tras la salida de Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya no oculta su rol de liderazgo dentro de La Libertad Avanza (LLA) y convocó de forma directa a la mesa política para el próximo martes, para tratar la agenda que se viene y apuntalar su proyecto más importante: la reforma electoral. Del espacio participarán por primera vez el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el reemplazo natural de Manuel Adorni en temas comunicacionales, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales, Lule Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo, repasarán sus objetivos parlamentarios y políticos, con la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el centro, de cara a un 2027 con un peronismo en crisis y con gobernadores ávidos de poder ir como colectoras del presidente Javier Milei, para arrastrar sus votos, o al menos no dividirlos.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue quien pidió al secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, en la mesa política.

El debut de Santilli en el espacio responde a su nuevo rol cada vez más preponderante y determinante en el diálogo con los gobernadores y los legisladores dialoguistas. En el caso de Fernández, su lugar tendrá más que ver con la salida del investigado por enriquecimiento ilícito Adorni, ya que ahora será él quien analice cómo comunicar las decisiones, las estrategias y las intenciones de la fuerza libertaria. Además, fue la mismísima Karina quien lo quiso tener presente.

Los otros temas parlamentarios que estarán en agenda son el régimen de Zona Fría, las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que trabaja el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, que el mandatario nacional adelantó en la última reunión que tuvo con los legisladores del oficialismo en la Casa Rosada.

La mesa política de Javier Milei, cuando todavía estaba Adorni como funcionario.

También estará en agenda la ley de propiedad privada y las negociaciones con los dialoguistas que de allí emergieron, y que lograron modificaciones alrededor de la extranjerización de la tierra que denuncian desde la oposición en todas sus formas. El Senado tiene todo dispuesto para salir a tratarlo el 8 de julio y en la última versión se prohibió la venta de tierras rurales a otros Estados extranjeros o empresas que cuenten con participación estatal, al menos sin una autorización provincial y federal. Aunque en los hechos, nada impediría a que un empresario sin contactos estatales pueda hacerse con grandes tramos de tierra argentina.

En el Gobierno nacional no esconden que su prioridad es suspender las PASO para la próxima elección, algo que enfrentaría de forma directa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La actual herramienta de las internas funcionó, hasta el momento, como un fusible inevitable para ponerle fin a las discusiones interminables. Sin esta, el peronismo podría ir dividido, algo que facilitaría una posible victoria libertaria en la primera vuelta.