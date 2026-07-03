Tocó sufrir: Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde en el segundo suplementario

La Selección argentina de fútbol venció 3 a 2 a Cabo Verde, por los 16avos de Final del Mundial 2026, en un partido para el infarto que se resolvió con tres goles en tiempo suplementario. Cristian "El Cuti" Romero fue el héroe, con el cabezazo que metió tras un tiro de esquina que pateó Lionel Messi. Lisandro Martínez mostró toda su inteligencia con una asistencia espectacular al capitán y un tanto cuando llegó el alargue. El martes se viene Egipto, desde las 13.

El bochazo de Romero llegó tras un tiro de esquina del futbolista del Inter de Miami, que llegó tras una larga agonía de una Argentina que había quedado sorprendida por el remate de Lopes Cabral. El extremo africano la clavó en un ángulo en una definición que podría ser el mejor gol del mundial, ya que no tuvo respuesta posible por parte de Emiliano "El Dibu" Martínez.

Al comienzo del alargue "Licha" recuperó un rebote de un córner en situación de centro y eligió clavarla al primer palo en una definición en la que demostró la misma frialdad que tuvo cuando asistió a Messi en el primero. Cabo Verde había sorprendido con una jugada colectiva que rompió la tranquilidad previa con el cual "La Scaloneta" había llevado el encuentro y empató con con derechazo de Deroy Duarte.

En el primero de Argentina, Lisandro lanzó un pelotón desde pasada la mitad de la cancha al rosarino, quien controló de una manera perfecta y la clavó casi sin ángulo arriba del arquero rival Vozinha. Con este tanto, Messi llegó a los 7 goles y es el único goleador de la actual copa del mundo. Además, superó su récord de partidos seguidos con anotaciones, que llegaron a ocho y extendió la cifra de máximo artillero histórico de los mundiales a 20.

La Scaloneta salió al campo de juego con Emiliano "El Dibu" Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el mediocampo; y una delantera compuesta por Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Los africanos empezaron con el arquero Vozinha de 40 años y estrella del equipo; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes y Steven Moreira en la defensa; Kevin Lenini, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte y Ryan Mendes en el mediocampo y Nuno da Costa como único atacante.