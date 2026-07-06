El plan de Santilli para aceitar la gestión y el viaje de Milei al corazón de la Independencia

Tras el golpazo que significó la eyección de Manuel Adorni quien otrora llegó al cargo como vocero presidencial y se fue como Jefe de Gabinete por sospechas de enriquecimiento ilícito, la administración de Karina y también de Javier Milei busca darle la página de forma definitiva a toda esta situación muy rápidamente. Esta semana será vital para medir el músculo político institucional del nuevo equipo liderado por Diego Santilli, quien junto a nuevos funcionarios como Adrián Ravier y Fabián Fernández, tiene la misión de revivir a una estructura que quedó paralizada por el escándalo.

La consigna en Balcarce 50 es clara y tiene que ver con mostrar solidez y dejar atrás el clima de incertidumbre interna para retomar la iniciativa legislativa y territorial, todo esto con miras al 2027 que vendrá con un objetivo que no se puede disimular: la elección de Milei y colgarse la medalla del primer presidente no peronista en ser reelecto.

Diego Santilli

El debut de la mesa de coordinación política, una instancia clave ideada por la Secretaría General de la Presidencia para ordenar la tropa, sufrió un imprevisto de índole deportiva. El cruce de la Selección Argentina contra Egipto por el pase a cuartos de final —programado para este martes a las 13— obligó a Karina Milei a reprogramar el encuentro.

La decisión de "El Jefe" de suspender la cita original se fundamentó en la imposibilidad de concentrar la atención del gabinete mientras el conjunto de Scaloni se juega la continuidad en el torneo. Aunque la intención es concretar la reunión en un horario alternativo durante la misma jornada, el mensaje es unívoco: la urgencia de reacomodar las piezas políticas deberá esperar a que baje la espuma del mundial .

Karina Milei quiere que el temita de Adorni se olvide rápidamente

Aunque la mesa política se suspenda por unas horas, el que no deja de caminar la Rosada es Santilli; la incorporación del ex legislador del PRO responde a una necesidad imperiosa de profesionalizar el diálogo con los sectores de la oposición "amigable". Santilli tiene sobre su escritorio tres metas urgentes que definen su permanencia:

Destrabar la parálisis administrativa . La gestión quedó "freezada" tras las denuncias que terminaron con la carrera de Adorni; ahora Santilli debe reactivar los engranajes de la burocracia estatal. Recuperar el control del relato . Con el arribo de Ravier y Fernández, el objetivo es volver a dominar la conversación pública, alejándose de los escándalos personales y volviendo a los pilares económicos del Gobierno sin ser tan "confrontativos" y demostrar voluntad política de diálogo. Blindar la reforma electoral . Es la prioridad máxima del Presidente. Santilli debe conseguir los votos para modificar el sistema de votación, un cambio que consideran vital para las aspiraciones futuras del espacio.

Tucumán: la escenografía para una nueva muestra de unidad

Para sellar este "borrón y cuenta nueva", Javier Milei decidió cancelar su agenda en el exterior y permanecer en suelo argentino. El próximo miércoles, el mandatario aterrizará en Tucumán para conmemorar el 9 de julio .

Jaldo y Milei: una postal que volverá a repetirse

La foto en la Casa Histórica será la prueba de fuego para el nuevo esquema de Santilli: se espera que el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, reciba a la comitiva nacional en un gesto de convivencia institucional, a pesar de las rispideces que genera la posible eliminación de las primarias (PASO). La presencia de varios ministros y otros mandatarios provinciales buscará proyectar la imagen de un Gobierno que, tras la tormenta interna, vuelve a pisar fuerte en el interior del país.