Yanina Latorre redobló la guerra con Mauro Icardi y lanzó una bomba: mostró la foto del supuesto amante de la China Suárez

La pelea entre Yanina Latorre y Mauro Icardi parece no tener freno. Cuando todo indicaba que el último cruce había llegado a su punto máximo, la conductora decidió contraatacar con una jugada que promete generar un nuevo terremoto en el mundo del espectáculo: publicó la fotografía del supuesto amante de la China Suárez y aseguró que cuenta con pruebas que comprometerían a la actriz. Todo comenzó después de que el delantero se burlara de la panelista en redes sociales, donde compartió una imagen de ella disfrazada de payasa y la calificó de "cornuda". La respuesta de Yanina no tardó en llegar.

En plena madrugada, la conductora publicó un sugestivo mensaje que rápidamente se volvió viral. "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito", escribió, acompañando el texto con la imagen del hombre que, según ella, habría mantenido un vínculo con la actriz. Pero eso fue apenas el comienzo. Horas más tarde, Yanina amplió la información durante su participación en A la Barbarossa y dejó una frase que encendió aún más el escándalo. "A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas", lanzó, dando a entender que posee material suficiente para sostener sus acusaciones.

Según explicó, la imagen apareció durante la crisis que atravesó la pareja tras la irrupción de Ekaterina Ojeda, episodio que coincidió con la separación temporal entre Mauro Icardi y la China Suárez. "Entra un nuevo personaje a cuadro. En medio de esta historia apareció esta foto", comentó la periodista, alimentando las especulaciones sobre una posible infidelidad. Fiel a su estilo, tampoco dejó pasar la oportunidad para lanzar una ironía dirigida a la actriz. "Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos", disparó, en una clara referencia al supuesto romance que en su momento también vinculó a la China Suárez con Franco Colapinto.

Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de apenas 26 años.

La incógnita duró apenas unas horas. Rápidamente trascendió que el hombre señalado por Yanina sería Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de apenas 26 años. Lejos de frenar la polémica, la propia conductora confirmó que ya mantuvo contacto directo con él. "Hablé con el de la foto", reveló, dejando entrever que la historia está lejos de terminar. Según sostuvo, ese intercambio le habría permitido acceder a conversaciones y otros elementos que, según anticipó, comprometerían a la actriz.

Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de apenas 26 años.

Mientras el nombre de Franco Deambrosi comenzaba a recorrer todos los portales de espectáculos, el piloto realizó una publicación en sus redes sociales que tampoco pasó inadvertida. Compartió la imagen de un mate y un termo sobre una mesa, con un campo de fondo y un cielo completamente despejado. Para muchos fue simplemente una postal cotidiana; para otros, una manera de demostrar tranquilidad en medio del escándalo.

Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de apenas 26 años.

Lo cierto es que, de acuerdo con Yanina, el joven sabe perfectamente todo lo que está ocurriendo. Y la historia podría sumar un nuevo capítulo muy pronto. La conductora adelantó que posee chats que comprometerían a la China Suárez con Deambrosi y aseguró que ese material habría sido aportado por "el de la foto". Según deslizó, las pruebas serían exhibidas en su programa de radio por El Observador, que también se transmite por streaming.