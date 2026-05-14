Flor de la V opinó sin pelos en la lengua: hundió a Luis Ventura y salvó a Flor Peña

La pelea entre Flor Peña y Luis Ventura sigue dando que hablar y ya involucró a gran parte de la farándula. En las últimas horas, Flor de la V fue consultada sobre la polémica y, fiel a su estilo, dio su opinión sin filtros.

En un móvil con el programa La mañana con Moria, la mediática analizó cómo escaló el conflicto y aseguró que ambos terminaron reaccionando desde el enojo: "A mí lo que me pasa es que siento que ahora, si tirás con una piedrita, te devuelven con un cascote ", soltó.

Flor de la V opinó sobre la polémica entre Luis Ventura y Flor Peña

Además, reflexionó sobre cómo muchas veces las discusiones mediáticas terminan creciendo más de lo esperado, impulsadas tanto por la intensidad del momento como por la exposición pública: "A veces uno empieza a decir cosas que no tiene ganas de decir, por los nervios, porque te llenan la cabeza y el enojo te saca", expresó.

Si bien dejó en claro que no comparte las declaraciones que hizo Ventura sobre Flor Peña, también intentó entender qué pudo haber pasado para que reaccionara de esa manera. "No justifico lo que dijo Ventura, lo mejor hubiera sido que le pida disculpas a Florencia ", sostuvo.

Flor de la V opinó en #LaMañanaConMoria sobre los dichos de Luis Ventura a Florencia Peña: "Lo mejor es que le pida disculpas". 😬#lovieneltrece pic.twitter.com/bYyHihxVoz — eltrece (@eltreceoficial) May 14, 2026

"Las críticas son críticas, siempre existieron y van a estar, pero en este caso no entiendo por qué Luis se enojó tanto", señaló. Sin embargo, dejó en claro que, desde su punto de vista, esta polémica cruzó ciertos límites.

Por último, Flor de la V respaldó la reacción de Flor Peña ante la provocación de Ventura con la frase del video porno y remarcó que el conflicto escaló demasiado rápido: "Flor no se achicó y también le respondió, devolvió con la misma moneda. Subió tanto la temperatura del conflicto que no hay límite, pero el comentario del video fue una cosa muy delicada", cerró.