Desesperada búsqueda en Neuquén: activaron la Alerta Nati por la desaparición de una nena de 12 años y una mujer de 33

La provincia de Neuquén atraviesa horas de profunda angustia y conmoción luego de que las autoridades activaran un amplio operativo de búsqueda para intentar encontrar a dos personas desaparecidas desde el domingo 10 de mayo: una niña de 12 años y una mujer de 33. La situación encendió todas las alarmas en la región.

La provincia vive horas de máxima tensión tras la desaparición de Romina Tiziana Tobares y Estela Isabel Castro

La Policía neuquina emitió pedidos oficiales de paradero y puso en marcha el protocolo de la Alerta Nati, un sistema de difusión inmediata creado precisamente para actuar contrarreloj en casos de desapariciones de menores. Las protagonistas de la intensa búsqueda son Romina Tiziana Tobares, de 12 años, y Estela Isabel Castro, de 33, cuyos rastros se perdieron el mismo día en distintos puntos de la capital provincial.

La desaparición de la menor generó especial preocupación y motivó la activación urgente de la Alerta Nati, un mecanismo contemplado en la Ley 2705 que permite acelerar los operativos y evitar demoras burocráticas en las primeras horas, consideradas fundamentales en este tipo de casos. Según difundieron las autoridades, Romina mide 1,55 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello largo ondulado.

Al momento de ser vista por última vez vestía una campera negra, pantalón azul y zapatillas blancas. La Policía pidió que cualquier dato sobre la niña sea comunicado de inmediato a la Unidad Fiscal de Homicidios o a la Comisaría 17°, al teléfono 299-4430098. En paralelo, continúa la desesperada búsqueda de Estela Isabel Castro, quien fue vista por última vez en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357, en la ciudad de Neuquén.

La mujer mide 1,57 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello oscuro y lacio. Según el reporte oficial, cuando desapareció llevaba puesta una remera gris, una campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules y zapatillas negras. Además, portaba una cartera negra y su teléfono celular. Las autoridades solicitaron que cualquier información vinculada a su paradero sea comunicada a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° al teléfono 299-4896999.

La provincia vive horas de máxima tensión tras la desaparición de Romina Tiziana Tobares y Estela Isabel Castro

Mientras avanzan los rastrillajes y la difusión masiva de imágenes y descripciones físicas, la provincia revive inevitablemente un recuerdo doloroso que marcó para siempre a la comunidad neuquina. La Alerta Nati lleva ese nombre en homenaje a Natalia Ciccioli, la niña de 12 años que desapareció en 1994 en San Martín de los Andes y cuyo caso generó una profunda conmoción social. En aquel momento, la familia tuvo que enfrentarse a una burocracia cruel: la denuncia por desaparición recién podía tomarse después de 48 horas. Esa demora resultó decisiva y provocó años después la creación de una ley específica para actuar de inmediato ante casos similares.

Desde entonces, la normativa busca evitar que el tiempo juegue en contra de las víctimas y de sus familias. Ahora, más de tres décadas después de aquel caso que sacudió a Neuquén, la historia vuelve a repetirse con una provincia movilizada, operativos desplegados y familias enteras atravesadas por la incertidumbre. La esperanza de los investigadores está puesta en la rápida circulación pública de los pedidos de paradero y en la colaboración ciudadana para poder encontrar a Romina y Estela sanas y salvas.