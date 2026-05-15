"Les presto mis zapatos": el conmovedor homenaje de Pampita a Blanca en el día que hubiera cumplido 20 años

Cada 15 de mayo tiene un significado imposible de esquivar para Carolina "Pampita" Ardohain. Este viernes, la modelo y conductora volvió a recordar públicamente a Blanca, su hija mayor junto a Benjamín Vicuña, quien falleció en 2012 y que hoy hubiera cumplido 20 años. Lo hizo con una publicación íntima y profundamente emotiva en sus redes sociales. Allí compartió imágenes de ambas tomadas frente a una webcam y escribió un largo texto atravesado por la memoria, el amor y el dolor que dejó la pérdida de su hija.

Para construir ese homenaje eligió una frase que se repitió a lo largo de toda la publicación como una suerte de refugio emocional: "Les presto mis zapatos". "A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada... A los que no se les iluminó la vida con un hijo... A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo... Les presto mis zapatos", escribió Pampita.

El relato avanzó entre escenas cotidianas y recuerdos luminosos de Blanca. La recordó cantando, bailando y llenando la casa de alegría. "A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día... A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento... A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona...", expresó.

En otro tramo de la publicación, describió a su hija como "una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte" y también como "una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado". La emoción fue creciendo a medida que el texto avanzaba desde los recuerdos felices hacia el dolor más profundo. "Les presto mis zapatos. A los que nunca perdieron lo más preciado...", escribió.

Blanca junto a sus papás, Pampita y Benjamín

Y siguió: "A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo... A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran...". Pero incluso en medio de esa ausencia irreversible, Pampita eligió volver a agradecer por el tiempo compartido con su hija. "A los que no descubrieron que el amor todo lo puede... A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años... A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte... Les presto mis zapatos", cerró.

Blanca nació el 15 de mayo de 2006 en Chile y fue la primera hija de Pampita y Benjamín Vicuña. Con el tiempo llegaron sus hermanos Bautista y Beltrán, y la pequeña se convirtió en el centro de una familia que en 2012 quedó atravesada para siempre por la tragedia. Todo comenzó durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, en México. Al regresar a Chile, Blanca empezó con un cuadro de fiebre y tos que inicialmente parecía una gripe común, pero rápidamente se agravó.

La niña fue internada en la Clínica Las Condes luego de presentar fuertes dolores en el pecho y dificultades respiratorias. Durante aquellos días desesperantes, Pampita pidió dadores de sangre y plaquetas a través de las redes sociales, mientras Vicuña escribía un breve y desgarrador mensaje: "Creo en Dios". Sin embargo, el cuadro avanzó de manera irreversible. El virus y la bacteria que afectaban sus pulmones terminaron provocando un daño multisistémico.

Blanca Vicuña

Tras varios días de internación, diálisis y asistencia mecánica, Blanca falleció el 8 de septiembre de 2012, a los seis años. Desde entonces, tanto Pampita como Vicuña encontraron distintas maneras de mantener viva su memoria. Fotos, homenajes, mensajes íntimos y publicaciones en fechas especiales se transformaron en una forma de seguir nombrando a Blanca, de sostener su presencia en medio de la ausencia. Y este nuevo mensaje volvió a mostrar eso: que hay dolores que nunca desaparecen, pero también amores capaces de atravesar el tiempo intactos.