Coscu se pasó tres pueblos con la Bad Bitch: "Odio el concepto Wanda Nara"

Las redes sociales se incendiaron tras unas declaraciones explosivas del streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, que no tuvo reparos ni un mínimo de respeto cuando fue a criticar nada más y nada menos que a Wanda Nara; sus dichos indignaron profundamente al fandom de la Bad Bitch.

Durante una entrevista en Resumido, Coscu apuntó directamente contra Wanda, criticando su estilo de vida y la manera en que ostenta su lujoso estilo de vida. Pero eso no fue todo: el streamer fue más allá y lanzó una frase bastante subidita de tono: "El concepto Wanda Nara es ch... la p... correcta y hacete millonaria. Yo a Wanda Nara no la odio, pero el concepto Wanda Nara sí lo odio. Una persona, independientemente de si es hombre o mujer, tiene que brillar por su luz. Todos tenemos luz, hay que encontrarla", disparó sin filtros.

Wanda Nara

El momento no tardó viralizarse, y muchos calificaron sus declaraciones como misóginas y despectivas. Pero Coscu no se detuvo ahí y continuó con su embestida: "A mí no me gusta. No me gusta porque siento que todas las pibas crecen con un mensaje de, 'no vas a ser nadie, pero vas a ch... la correcta y vas a comprarte carteras en Gucci', y eso es una m...", agregó sin tapujos.

Aunque intentó suavizar sus dichos, el daño ya estaba hecho: "Wanda Nara es una guerrera, a Wanda Nara le va a chupar tres huevos lo que yo le diga. Después me la voy a tener que cruzar a Wanda Nara y va a ser un garrón. Lo sé", reconoció Coscu en un intento de relativizar sus palabras. Sin embargo, lejos de retractarse, insistió en criticar el mensaje que cree que la conductora de MasterChef transmite: "Ella influencia a un montón de pibas jóvenes. Esas pibas jóvenes quieren casarse con un futbolista y piensan que eso es triunfar".

[REDES] "Chupá la pija correcta y hacete millonaria": "Coscu" odia el "concepto Wanda Nara", porque "influencia" a "un montón de pibas jóvenes" que creen que "triunfar" es "casarse con un futbolista" y comprarse "carteras en Gucci".



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Finalmente y como si todo eso no fuera poco, Coscu le mandó un consejo cargado de ironía para Wanda Nara: "Que haga MasterChef y no que haga ostentación de la cartera. Me van a venir a mí que 'vos también hiciste ostentación, te subiste a una Cybertruck'. Entiendo, todos jugamos el mismo juego, pero creo que hay mensajes y mensajes, y formas y formas. Cuando nosotros pensamos que lograrla o pegarla es conquistar a la persona a la que le está yendo bien, eso no me parece nada bueno", expresó contundente.