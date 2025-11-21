Maxi López hizo llorar a todos con la promesa que le hizo a su hijos: la reacción de Wanda Nara

La gala del jueves en MasterChef Celebrity dejó una huella imborrable en los corazones de los y las televidentes. En un episodio cargado de emociones lacrimógenas, los hijos de Maxi López y Wanda Nara —Valentino, Constantino y Benedicto— se robaron el protagonismo con su inesperada aparición en el programa. El exfutbolista no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con ellos y al reflexionar sobre los desafíos de mantener la familia unida entre dos continentes.

La presencia de los adolescentes no solo trajo alegría al estudio, sino también una promesa que conmovió a todos: " Nos prometió que si gana se queda más tiempo ", reveló Valentino, el mayor de los tres hermanos dejando a todo el estudio completamente conmovido y a una Wanda que miró cómplice al jurado para que lo dejen ganar aunque los chefs la miraron con escepticismo.

Wanda Nara y Maxi López

La confesión resonó en el corazón de Maxi, quien admitió que sus hijos fueron la principal motivación para participar en el certamen: "Me dijeron 'papá, queremos que hagas el programa para quedarte más en Argentina así que es lindo escucharlo. Me emociona que quieren que esté en el certamen para que me quede más", expresó con la voz quebrada y los ojos vidriosos.

El momento más conmovedor llegó cuando Wanda Nara, en su rol de conductora, lanzó una pregunta que dejó al exjugador vulnerable frente a las cámaras: "¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?". Entre lágrimas, Maxi respondió: "Te la pasás extrañando, allá y acá", dijo dejando expuesta la lucha interna del exfutbolista por equilibrar su vida entre Europa y Argentina, donde reside con su nueva familia.

El amor de familia entre Wanda y Maxi no pasó desapercibida y, en un gesto inesperado, Donato de Santis sugirió que la conductora abrazara al participante para consolarlo. Aunque Wanda lo tomó con humor, la escena reflejó la complejidad del vínculo entre ellos, marcado por años de idas y vueltas.

López también dejó entrever sus planes a futuro, asegurando que su mayor deseo es reunir a toda su familia en un mismo lugar. "Voy a tener que tomar una decisión... Me gustaría tenerlos a todos juntos", confesó, dejando abierta la posibilidad de convencer a Daniela Christiansson, su esposa actual, para mudarse a Argentina junto a su hija Elle y el bebé que está por nacer. Wanda, fiel a su estilo, no dudó en ofrecerse como aliada: "Vos sabés que yo todo lo consigo", afirmó entre risas.

La noche cerró con un abrazo colectivo entre los famosos hacia Maxi López, en una jornada que no solo destacó por los platos presentados, sino por las historias humanas que dejaron una marca imborrable en el público. Sin dudas, esta edición de MasterChef Celebrity quedará en la memoria colectiva como una de las mejores temporadas de su historia.