Wanda Nara le pegó donde más le duele a Icardi: el contundente mensaje de su hija que lo dejó en evidencia

Wanda Nara parece tener un único objetivo: derrotar anímica y legalmente a su ex, Mauro Icardi. En medio de la batalla judicial que mantiene con el futbolista, la mediática compartió el emotivo mensaje que le escribió su hija Francesca, con una frase que expone con la ausencia paterna. Días atrás, la conductora celebró en su cuenta de X (ex Twitter) un supuesto triunfo legal en Italia: "La justicia italiana cerró el pedido de restitución realizado también ahí, diciendo que no es competente con las propias nenas italianas. Pide que se siga judicializando en Argentina, ya que consideran que deben vivir donde la mamá vive", publicó y luego borró.

Mientras Mauro Icardi presume a los hijos de la China, Wanda Nara le da donde más le duele

Lo cierto es que el WandaGate ya desbordó todos los límites: videos íntimos filtrados, mensajes ocultos y menores expuestos en una disputa de adultos que parece no tener final. Mientras Icardi mostraba en redes una tarde de paseo en yate por Turquía junto a los hijos de la China Suárez, Wanda respondía desde otro frente y compartió en sus historias de Instagram un video acompañado por el mensaje de Francesca, su hija mayor con Mauro: "La vida, a veces, puede ser complicada, pero al menos tengo a la mejor mamá del mundo", escribió la nena. En la captura también se ve la respuesta de la Bad Bitch: "Te amo, mi amor".

El mensaje no solo es un mimo al corazón en medio del conflicto, sino que también la fortalece públicamente en la disputa legal. Actualmente, Nara se encuentra lejos de sus hijos, de gira por Europa junto a L-Gante.

El emotivo mensaje que recibió Wanda Nara por parte de su hija Francesca

Pese a la tensión, el Ministerio Público Tutelar destacó que todas las partes están colaborando en el proceso judicial. Sin embargo, las niñas parecen encontrar contención en el ámbito íntimo, lejos del ruido mediático. Están al cuidado de Zaira, la hermana de Wanda, y de su abuelo Andrés. Según contó la empresaria, mantienen contacto constante por videollamada. Y es justamente en ese espacio de calma, alejado del escándalo, donde gestos como el mensaje de Francesca toman un valor incalculable.