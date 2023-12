"Me deshice de gente falsa": Trueno hizo un balance de su año y disparó contra Nicki Nicole

El 2023 está terminando con el pie izquierdo para Mateo Corazzina, más conocido como Trueno. Después de haber finalizado el año brindando tres shows agotados en el Luna Park presentando su álbum "Bien o mal", el cantante contó en sus redes sociales que la vida le jugó una mala pasada. Según detalló, estuvo rodeado de "gente falsa"; fue "estafado" por su equipo de trabajo y tuvo que enfrentar las "enfermedades" de sus familiares, haciendo mención a su madre y a su abuela.

Trueno antes de presentar su álbum "Bien o mal"

El trapero eligió hacer un breve resumen de lo que fue el 2023 para él y en el mismo, se vio reflejado el por qué decidió alejarse tanto de las redes sociales como también de su público por un determinado tiempo. Cuando en el año 2022 estrenó su nuevo álbum que lo llevó a giras por Europa, Latinoamérica y finalizó en Argentina, el reconocido hincha de Boca pensó que se vendrían buenos tiempos, pero nada de eso ocurrió

A principios de año se comenzó a rumorear que su relación junto a Nicki Nicole estaba terminada después de dos años de amor y de estar comprometidos con un anillo dorado de por medio. Como si fuera poco, ambos se tatuaron las iniciales de sus nombres y hasta reconocieron que eran el "amor de su vida". Pero todo eso poco a poco se fue desdibujando.

A medida que pasaba el tiempo, a ambos se los veía cada vez menos juntos. Incluso, no aparecían en los eventos de música, recitales, premiaciones y mucho menos interactuaban por redes sociales. La separación en puerta era poco a poco más evidente, hasta que en mayo decidieron ponerle punto final a los rumores y fue Nicki la que en una entrevista aseguró estar "soltera", y hasta dejó en claro que una de sus nuevas canciones llamada "Se va uno, llegan dos" tenía que ver con la ruptura.

Nicki Nicole y Trueno cuando eran pareja.

En el descargo que posteó en su cuenta oficial de X, el ex competidor del Quinto Escalón hizo mención a que una de las cosas que le tocó afrontar en este año que está por terminar y fue justamente "deshacerse" de la "gente falsa". Ahí mismo, habría involucrado directamente a su ex novia con quien las cosas no terminaron para nada bien, a tal punto de que ella le escribió una canción llamada "No voy a llorar", haciendo hincapié en que él nunca estuvo dispuesto para ella.

"2023 fue un año de cambios y de transición, donde tuve q aprender muchas cosas, deshacerme de gente falsa, un equipo de trabajo que me estafó, tener que luchar junto a mi madre y mi abuela contra la peor enfermedad, entre otras cosas que no exteriorizo", escribió.

Lo que parecía ser su mejor año musical, de a poco se fue borrando sin motivos ni explicaciones. Es que claro, después de haber hecho una gira con su nuevo álbum, Trueno dejó de promocionar su música en las redes sociales y fue uno de los pocos artistas que no hizo mención de algún show en el año. A la par, todos sus compañeros del estilo urbano, lanzaron y ejecutaron recitales en Movistar Arena, Luna Park, Gran Rex y hasta en el estadio Monumental.

Trueno realizó un balance de su año mediante su cuenta de Twitter.

Para sus fanáticos era sumamente raro la desaparición del artista en cuanto a su música y mucho más si ni siquiera hablaba de ella. Ahora, con el tweet en donde explica que fue estafado por su equipo de trabajo, todos los caminos comenzaron a unirse.

No obstante, el oriundo de La Boca ya hizo lo propio para curar las penas: realizará tres shows en el Teatro Vorterix para poder estar "cerca de la gente" y "mirarlos a los ojos" -así lo definió en un video publicado en sus redes- y además de lanzar tres hits, avisó que próximamente tendrá un nuevo disco.

En el descargo, se mostró como una persona renovada y dejando todo lo malo que le sucedió durante estos 12 meses atrás. "Ahora soy un nuevo Mateo, más cercano a mi público y con más ganas de todo, ahora sí". E insistió: "2024 es el año, es nuestro y no hay brake para nadie. Nuevo disco, nueva era, y si no te gusta cambia el canal porque estamos bien vivo bichito de luz", concluyó.