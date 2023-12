Sofía Jujuy en BBN: frases despectivas, exigencias y lo que pretende del amor en su próxima relación

Se acerca el 2024 y con ello, los teatros comienzan a prepararse para recibir las nuevas obras que buscarán entretener las vacaciones y poder llegar al corazón de todas las personas que asistirán a las distintas salas. Una de ellas, que comenzará a brillar a principios de enero, es Permitidos y tendrá lugar en Paseo la Plaza de Avenida Corrientes.

En la previa al estreno, BigBang dijo presente en un evento llevado a cabo para conocer las historias que plasmarán los actores arriba del escenario y para saber sobre cada uno de los personajes que tendrán el honor de poder realizarla. Los principales protagonistas serán: Rocío Igarzabal, el humorista Mike Chouhy, Sofía Jujuy, Juan Sorini y estarán acompañados por el resto del elenco y direccionados por Peto Menahem.

Sin embargo, a la hora de acudir al bar en donde se realizó el evento, la situación fue completamente distinta a la planeada. Al llegar, el aviso era claro y sencillo de parte de los organizadores del evento: "No hay notas individuales y todo lo programado se hará de manera grupal. Además, las preguntas sobre las respectivas vidas privadas de los actores, no serán respondidas"

¿Qué fue lo que pasó? En el marco de la disputa entre Sofía Jujuy y Horacio Cabak, la modelo le habría pedido a la prensa de la obra de teatro que todas las entrevistas sean con sus compañeros y exigió que no haya preguntas personales para poder evadir el tema y no seguir haciendo hincapié en un asunto que llegó a gran escala.

Dicho y hecho. Desde BBN la idea fue que cada uno cuente su perspectiva sobre lo que trata "Permitidos", que acude a una historia de amor, tentación y autenticidad entre los protagonistas que crean lazos y deseos, pero las respuestas por parte de Jujuy, no fueron las esperadas.

De hecho, desde un principio la actriz quiso boicotear la nota y en segundo lugar, prefirió participar poco y nada para ello. A la hora de arribar al lugar, la ex participante del Bailando por un Sueño se enteró que BBN había dicho presente para hablar con los protagonistas y de manera despectiva, sin ánimos de realizar la entrevista, delante del equipo de trabajo del medio, lanzó: "¿Sigue existiendo eso?".

A pesar del hiriente comentario negativo que hizo que la nota empiece con el pie izquierdo, con pocas y acortadas palabras, aceptó estar presente. Quienes se adueñaron del micrófono completamente fueron Igarzabal y Chouhy, quienes no tuvieron problemas en decir qué es el amor libre para ellos, cómo queda demostrado en la obra teatral y a qué se refieren cuando mencionan sobre un "Permitido". Las risas y los ejemplos, no faltaron. De hecho, el standupero fue el único de los cuatro que se animó a decir con quién podría tener un permitido dentro de su relación: Rachel McAdams. "Es una actriz norteamericana bien lejana, es el amor de mi vida. Dejo todo por ella", contó.

Por su parte, Jujuy decidió esquivar aquellas preguntas y prefirió hablar de la obra entrelazándolo disimuladamente con su vida privada. "En la obra hay muchas historias dentro de una misma historia. Pasan muchas cosas que te dejan pensando en qué harías vos si estás en ese mismo lugar de tener un Permitido dentro de la pareja", detalló y agregó: "Está bueno pensar en qué haría uno en tal situación. Me parece que pueden pasar esas cosas y pensar en la relación que tiene cada uno con su novia o novio".

Es justamente ella quien viene de protagonizar un escándalo en la ruptura con quien era su novio, Bautista Bello, justamente por una infidelidad por parte de él. Mientras ella se encontraba en Croacia filmando un reality por el cual debió estar incomunicada aproximadamente un mes, al salir se encontró con imágenes y grabaciones de él en relaciones con otras mujeres.

Recordando, sin mencionar, lo que le pasó hace tan sólo seis meses, Jujuy no respondió si aceptaría o no tener una relación abierta o con ciertos "Permitidos" pero dejó en claro que para que eso suceda, se debe tener conceso desde ambas partes para no caer en la infidelidad. "Se trata de que en una relación ambas partes digan que sí a los permitidos", manifestó y describió: "Amar libre es ser y dejar ser".

Lo cierto es que si bien la modelo no quiso entrar en detalles y hasta había pedido que por favor no se le consultara por su vida privada, hay una realidad y es que dentro de sus frases se podría dejar entrever lo que estaría pretendiendo para una próxima relación en donde no tenga que finalizarla siendo víctima de una infidelidad.