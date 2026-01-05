"Me estiré los...": "La Reini" confesó cuántas cirugías se hizo y apareció una foto vintage que muestra cómo era antes

05 Enero de 2026 14:23
Quienes siguen noche a noche Masterchef Celebrity se sorprendieron al ver ingresar al estudio a Sofía "La Reini" Gonet con una gasa en su nariz. Y es que, después del feroz y mediático cruce con su ahora ex pareja, Homero Pettinato; todos esperaban con atención el programa en el que la influencer de 26 años iba a romper el silencio y hablar sobre su separación.
Pero nada de eso sucedió. Pese a su raid mediático y en redes, la participante optó por no hacer más declaraciones sobre su violenta relación y prefirió hacer foco en su reciente retoque estético: una nueva cirugía de nariz. "Tengo escote nuevo y cara nueva. Voy por la cara número ocho", se jactó en un mano a mano con Kennys Palacios, asistente personal de Wanda Nara devenido en notero de Telefe.
"No me dolió hacerme la nariz. Yo voy les digo: 'Háganme el retouch, el full face'. Me hacen cositas pequeñas. Me hice apenas la puntita de la nariz", relativizó la influencer, al tiempo que reconoció: "Después me disolví el labio de arriba, porque se me había migrado. Me venía inyectando desde hace años y me lo saqué".
El nivel de detalles sobre sus intervenciones quirúrgicas sorprendió incluso a Kennys Palacios, quien no titubeó a la hora de preguntarle: "¿Algo más tenés hecho?". ¡Para qué! "¿Tenés tiempo?", respondió "La Reini" con ironía, para luego detallar: "Me hice pómulos, mentón, mandíbula, nariz, punta de la nariz, los dientes, las manos y me alargué los dedos".
Por último, la participante analizó su paso por el certamen de cocina y reveló el desafío que siente por considerarse una "chica linda". "La cocina es un lugar muy hostil para las chicas lindas. Es muy difícil, es muy cosotoso", cerró.