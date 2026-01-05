"Me estiré los...": "La Reini" confesó cuántas cirugías se hizo y apareció una foto vintage que muestra cómo era antes

Quienes siguen noche a noche Masterchef Celebrity se sorprendieron al ver ingresar al estudio a Sofía "La Reini" Gonet con una gasa en su nariz. Y es que, después del feroz y mediático cruce con su ahora ex pareja, Homero Pettinato; todos esperaban con atención el programa en el que la influencer de 26 años iba a romper el silencio y hablar sobre su separación.

Pero nada de eso sucedió. Pese a su raid mediático y en redes, la participante optó por no hacer más declaraciones sobre su violenta relación y prefirió hacer foco en su reciente retoque estético: una nueva cirugía de nariz. "Tengo escote nuevo y cara nueva. Voy por la cara número ocho", se jactó en un mano a mano con Kennys Palacios, asistente personal de Wanda Nara devenido en notero de Telefe.

Así era "La Reini" antes de sus retoques estéticos

"No me dolió hacerme la nariz. Yo voy les digo: 'Háganme el retouch, el full face'. Me hacen cositas pequeñas. Me hice apenas la puntita de la nariz", relativizó la influencer, al tiempo que reconoció: "Después me disolví el labio de arriba, porque se me había migrado. Me venía inyectando desde hace años y me lo saqué".

El nivel de detalles sobre sus intervenciones quirúrgicas sorprendió incluso a Kennys Palacios, quien no titubeó a la hora de preguntarle: "¿Algo más tenés hecho?". ¡Para qué! "¿Tenés tiempo?", respondió "La Reini" con ironía, para luego detallar: "Me hice pómulos, mentón, mandíbula, nariz, punta de la nariz, los dientes, las manos y me alargué los dedos".

Por último, la participante analizó su paso por el certamen de cocina y reveló el desafío que siente por considerarse una "chica linda". "La cocina es un lugar muy hostil para las chicas lindas. Es muy difícil, es muy cosotoso", cerró.