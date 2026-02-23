María Becerra salió a bancar a los therians y generó debate: "Me gusta, son mala gente"

El fenómeno de los therians —personas que se identifican psicológica o espiritualmente con animales no humanos— cobró notoriedad en redes sociales y medios durante las últimas semanas. Esta tendencia, que no implica una transformación física sino una vivencia interna de identidad, se ha convertido en tema de debates culturales, legislativos y mediáticos en varios países de Latinoamérica y Europa, vinculándose con discusiones sobre identidad, juventud y viralización digital.

En medio de ese diálogo público, María Becerra, una de las artistas argentinas más escuchadas del momento, se refirió abiertamente a la tendencia durante su presencia en los Premios Lo Nuestro en Miami, donde fue consultada específicamente sobre el movimiento.

María Becerra en los Premios Lo Nuestro en Miami

Consultada por una periodista de Uforia sobre qué animal elegiría si fuera therian, Becerra respondió con humor y espontaneidad: "A ver, si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín . Un therian acuático... porque los delfines son malditos. Dicen que son así, son mala gente, se hacen bullying, pelean... me gusta. Además nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad... y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente".

Más tarde, en el programa El Show de Enrique Santos, continuó sobre el auge del fenómeno: "Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo... estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo".

Para Becerra, parte de la atención que ha generado esta tendencia es compartida con otras subculturas juveniles como los emos o los floggers, que también fueron foco de interés en su momento.

Si bien La Nena de Argentina mostró una postura relajada y celebró la creatividad del fenómeno, también expresó cierta inquietud sobre la forma en que se conceptualiza la identidad hoy: "He visto videos de veterinarios que dicen tipo: 'Che, hoy vino una persona...'. Lo único que me da un poco de miedo de esta situación es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo", comenzó.

"40 perros"



Porque María Becerra adoptó su perro número 40. pic.twitter.com/OgI3qXIxP0 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 23, 2026

María agregó: "Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de 'me identifico como una moto'... eso es lo único que me preocupa".

El comentario de la artista se da en un contexto mediático más amplio, donde, además de viralizaciones en redes, hubo eventos públicos, propuestas de leyes y diversas reacciones sociales alrededor de los therians, generando curiosidad, polémica, burlas e incluso llamados a acompañar a los jóvenes desde distintos sectores.

María Becerra y el cuidado animal

La cantante, conocida por su empatía hacia situaciones sociales y su compromiso con los animales, fue protagonista el fin de semana al adoptar su perro número 40. Fue la propia artista quien compartió el video en sus historias de Instagram, mostrando la videollamada que hizo con su novio J Rei para decidir si llevarse al cachorro: " Mirá lo que es, amor ", se le escucha decir mientras enfocaba al perrito.

María Becerra adoptó un nuevo perrito en Miami

Del otro lado, la reacción fue inmediata: "Unas ganas de hacerle el pasaporte y traérnoslo". La respuesta de su pareja la impactó por completo. "Ay amor, te llamaba por eso. La p... madre, ¡te amo!", respondió Becerra visiblemente emocionada.

Este intercambio causó ternura entre sus fanáticos, quienes celebraron no solo el gesto solidario de María Becerra al adoptar al perrito, sino también la complicidad de la pareja.