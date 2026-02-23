Macabro hallazgo: investigan la muerte de un niño que apareció dentro de un balde de agua

El barrio San Lorenzo Sur, en la ciudad de Neuquén, se encuentra conmocionado tras el hallazgo de un niño de un año y medio sin vida en circunstancias que todavía la justicia investiga. El niñito fue encontrado dentro de un balde con agua en su domicilio, lo que generó la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) para determinar si se trató de un accidente doméstico o si hay indicios de un acto criminal.

El hecho ocurrió en la noche del lunes, cerca de las 20.40 horas, cuando su madre, visiblemente alterada, se presentó en la policía del barrio pidiendo ayuda desesperadamente. Según su relato inicial, había encontrado al pequeño con la cara sumergida en un balde con agua por lo que la policía actuó rápidamente trasladando al menor en estado crítico al Hospital Heller bajo "código rojo". Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el niño fue declarado muerto minutos después de su ingreso.

San Lorenzo Sur en Neuquén

La fiscal Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Dolores Franco, son quienes están a cargo del caso. Hasta el momento, dos personas fueron demoradas en relación con el hecho, aunque su situación procesal aún no fue definida. Según trascendió, ambas personas serían integrantes del entorno familiar del niño: su padre y su madre.

Como parte de las primeras investigaciones y acciones, la fiscalía ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas precisas del fallecimiento. Además, allanó la casa donde ocurrió el trágico suceso, para recolectar medios de pruebas que puedan aportar claridad al caso.

Hospital Heller

Pero el caso no quedó ahí; el MPF también solicitó informes a otros organismos estatales para determinar si existían antecedentes de vulneración de derechos en el entorno familiar del menor. Sin embargo, el silencio sepulcral alrededor del caso llama la atención y hasta el momento no descarta ninguna hipótesis.