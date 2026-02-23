Teto Medina compartió detalles de su batalla contra el cáncer: "Difícil de explicar..."

Hace ya un tiempo, Teto Medina recurrió a las redes sociales para contar el proceso íntimo que vive tras confirmarse que tenía cáncer de colon con metástasis en el hígado. Fue el propio conductor quien meses atrás confirmaba su enfermedad y que hoy prefiere hacer público los detalles de su tratamiento.

"Hola a todos. Quería contarles que ayer terminé con mi quinta etapa de quimioterapia y que la semana que viene voy a comenzar con otra etapa. Es algo difícil de explicar, pero solo sé que tengo que hacerle caso a los médicos. Lo lindo es el cariño de todos, si supieran lo importante que son para mí, juro que cada comentario, cada saludo o pregunta sobre mi enfermedad me hace sentir que no estoy solo. Ya volveré a mi vida normal , pero ahora es tiempo de ser obediente con los médicos".

El mediático no solo informa sobre su proceso, sino que además se mostró agradecido con sus colegas: "Agradezco a Crónica TV y a Radio Zónica que me tienen en cuenta para seguir trabajando. En estos difíciles momentos, trabajar es sanador. Gracias a la gente y a todos aquellos que siempre estuvieron. Gracias por leerme. Los quiero", expresó junto a una selfie.

A principios de año, Teto Medina comunicó a sus seguidores que había recibido el diagnóstico de cáncer de colon. El conductor, de sesenta años, eligió su cuenta de Facebook, donde suma más de 160 mil seguidores, para dar a conocer la noticia y expresar su agradecimiento a quienes se interesaron por su salud: "¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos".

Inmediatamente, los usuarios empatizaron con el mediático y llenaron sus perfiles de mensajes alentadores, además de consultarle cómo avanzaba su tratamiento.

En paralelo a su proceso de salud, Teto Medina enfrenta una causa judicial. El animador está acusado de abuso sexual y amenazas contra su expareja. En agosto de 2024, el fiscal Marcelo Roma solicitó que sea enviado a juicio oral, acusado de abuso sexual con acceso carnal en tres oportunidades y amenazas coactivas contra Mónica Fernández por cuatro hechos ocurridos en 2019.