Manuel Adorni rompió el silencio tras el rumor de una candidatura de Victoria Villarruel: "Nos da lo mismo"

Las tensiones dentro del gobierno de las fuerzas del cielo ya no pueden esconderse. Es en esta línea que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, arremetió nuevamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, dejando en claro que la relación entre ella y La Libertad Avanza ya no tiene vuelta atrás.

Durante una entrevista para Radio Rivadavia, Adorni fue contundente al referirse a la eventual candidatura presidencial de Villarruel en el 2027: "Ella tiene la libertad en dos años de tomar el camino que le parezca mejor como cualquier argentino. Claramente ha tomado una postura que no coincide con los intereses nuestros ni de los argentinos. A nosotros nos da lo mismo ".

Manuel Adorni

Además, subrayó la falta de influencia de Villarruel en las decisiones del Ejecutivo: "Es la vicepresidenta de la Nación pero no toma decisiones y no es parte de la gestión", expresó dejando claro que la fractura en la cúpula del gobierno es irreversible.

Por otro lado, el jefe de Gabinete defendió con uñas y dientes la reforma laboral a punto de ser tratada en el Senado: "Es fundamental en la Argentina cuando tenés 43% de informalidad, salarios que en los últimos 50 años han sufrido mermas en términos reales y cuando no hay generación de empleo hace 12 años". En la misma línea, indicó que los cambios buscan fomentar la contratación: "Es una reforma que motiva al empleador a contratar gente y a no tener miedo de no poder desvincularlo es fundamental".

Última movilización de la CGT

Y, como para no perder la costumbre, Adorni también cargó contra la oposición por su rechazo a la iniciativa, calificando su actitud como "pour la galerie": "Está claro que no tienen cabida y que la gente los detesta y no los quiere más en este formato tira piedras", disparó. Según él, "el sistema había quedado viejo" y acusó tanto a "la izquierda como al kirchnerismo" de no adaptarse a los tiempos actuales.

En otro momento de la entrevista, se refirió al último paro general convocado por la CGT, calificándolo como "un fracaso y una burla". Con tono irónico, señaló: "Viven en otra realidad y de espaldas a la gente. Es gente que todos los días se levanta y se sube a su auto 0km con chofer. Es entendible que vivan en otra realidad".

Florencia Carignano desconectó un par de cables y desató una batahola

Finalmente, Adorni criticó el comportamiento del kirchnerismo en el Congreso, haciendo referencia al episodio protagonizado por Florencia Carignano: "Lo que tiene para aportar es bastante pobre. La desconexión de los micrófonos de Florencia Carignano fue lamentable. Esa es la forma que tienen ellos de expresarse".