Imprudencia mortal: detuvieron al conductor de la Amarok que corría entre motos en Villa Gesell

Un nuevo episodio de imprudencia sacudió la temporada en la costa: un joven de 24 años fue detenido por la Policía luego de ser filmado corriendo con su camioneta entre una multitud de motos en los médanos de Villa Gesell, en una zona muy concurrida.

Las imágenes que empezaron a circular por redes muestran una Amarok desplazándose a alta velocidad, zigzagueando entre las motos y generando una situación de riesgo extremo para quienes pasaban la tarde en la playa.

En Villa Gesell una persona al bordo de una Amarok causó pánico al realizar maniobras peligrosas. El conductor ya fue detenido.

Rápidamente, efectivos de la SubDDI Villa Gesell, la DDI Dolores y la Policía Comunal intervinieron para detener al conductor. Fue imputado por violar el artículo 193 bis del Código Penal por poner en peligro la seguridad de terceros. Además, le secuestraron la camioneta y la licencia de conducir .

Este tipo de maniobras temerarias se repitieron en distintos puntos de la Costa Atlántica durante esta temporada, donde motos, cuatriciclos, camionetas y UTV circulan libremente por zonas de médanos, muchas veces sin controles efectivos ni medidas de seguridad adecuadas. Apenas días antes de este hecho, otro accidente grave volvió a poner en discusión la seguridad de los vehículos todo terreno en las dunas. El 18 de febrero pasado, un UTV volcó en la zona norte de Villa Gesell y dejó a Florencia Rastelli Mella de 25 años internada en grave estado en terapia intensiva.

La influencer y emprendedora, Florencia Rastelli Mella, sufrió un violento accidente en un UTV en Villa Gesell y lucha por su vida

Según los primeros reportes, la mujer iba como acompañante cuando el vehículo perdió el control, volcó violentamente y la dejó en el suelo. Fue trasladada al hospital local con traumatismo de cráneo, fracturas cervicales, neumotórax y otras lesiones.

Este nuevo vuelco reavivó el debate sobre los riesgos que representan los UTV y otros rodados en los médanos, especialmente en sectores muy transitados por turistas durante los fines de semana largos. Sobre todo, con el historia que dejó el caso de Bastian Jerez. El 12 de enero, en La Frontera de Pinamar, un vehículo UTV en el que viajaba un niño de 8 años, Bastián Jerez, chocó de frente con una camioneta Amarok.

El impacto fue brutal: Bastian sufrió traumatismos graves en la cabeza, lesiones internas y fracturas múltiples que requirieron atención médica urgente. Inicialmente fue atendido en el hospital local y, debido a la gravedad de su condición, fue trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata y luego al hospital Italiano de San Justo para continuar con su tratamiento.

Desde entonces, el menor pasó por múltiples cirugías, incluida una traqueotomía y fijación cervical, y continúa internado en terapia intensiva bajo estricta vigilancia médica. En los últimos partes oficiales se informó que, aunque permanece en estado grave, presenta algunos signos de evolución clínica que dan esperanza a su familia.

Así se encuentra Bastian Jerez a casi dos meses del accidente en Pinamar

A pesar de que estos hechos generaron fuerte repercusión mediática y llamados de atención por parte de autoridades, no parecen haber surtido el efecto de crear una conciencia real entre quienes circulan por las zonas de médanos en la Costa. La combinación de vehículos potentes, terrenos irregulares y falta de regulación estricta sigue dando lugar a choques, vuelcos y casos graves que podrían evitarse con controles más severos y mayor educación sobre seguridad.