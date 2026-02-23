Judiciales en pie de lucha: toma y paro en rechazo al artículo 91 de la reforma laboral

Crece la tensión en el ámbito judicial. Trabajadores y trabajadoras del fuero laboral nacional ocuparon esta mañana el edificio de la Justicia Nacional del Trabajo, situado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La protesta, organizada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, busca rechazar de manera categórica el artículo 91 del proyecto de reforma laboral que impulsa un traspaso progresivo de competencias hacia la órbita porteña.

Judiciales tomaron esta mañana el edificio de la Justicia Nacional del Trabajo

La ocupación, acompañada de un paro total de actividades en todo el fuero del trabajo, responde a lo que los judiciales califican como una "emergencia institucional". Según denuncian, la reforma pone en peligro la tutela efectiva de los derechos laborales al desmantelar gradualmente la Justicia Nacional del Trabajo . La norma cuestionada prevé un plazo de 180 días para transferir infraestructura y competencias, lo que implicaría el cierre definitivo del fuero laboral nacional.

Desde el edificio tomado, la UEJN emitió un comunicado contundente: "La Justicia Nacional del Trabajo no se entrega: se defiende", señalaron, subrayando que las consecuencias de esta reforma serían "irreparables" para los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales. La medida, votada en asamblea, refleja el estado de alerta y movilización que atraviesa el sector frente a lo que tildaron de una "entrega destructiva" de las competencias laborales.

La protesta no se limita a la ocupación del edificio y mañana, 24 de febrero, escalaría el conflicto: la UEJN convoca a una movilización nacional que iniciará a las 11 de la mañana . El objetivo es redoblar los esfuerzos para frenar un proyecto que "vulnera principios básicos del derecho laboral" y compromete la independencia del Poder Judicial.

El conflicto se agrava en un contexto donde el fuero laboral ya enfrenta serias dificultades estructurales. Para los trabajadores judiciales, esta reforma no solo no resuelve los problemas existentes, sino que profundiza la crisis: "Ante la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo, y en el marco de la toma del edificio de Diagonal 760, se dispone un cese de actividades durante la jornada de hoy en toda la Justicia Nacional del Trabajo y se convoca a las y los trabajadores a asistir y respaldar la medida en el edificio tomado", expresaron en un comunicado.

La Comisión Directiva Nacional de la UEJN ratificó su postura intransigente y aseguró que no descartan recurrir a medidas judiciales para frenar la implementación del artículo 91. Mientras tanto, el clima en el edificio tomado es de determinación absoluta: " La UEJN resiste ", concluyeron.

Mañana será una jornada clave para este conflicto que promete seguir escalando. La tensión crece y las miradas están puestas en las calles porteñas, donde cientos de trabajadores judiciales alzarán nuevamente su voz contra la amenaza directa a los derechos laborales y a la estructura misma de la Justicia Nacional del Trabajo.