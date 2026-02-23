México en llamas: el Ejército abatió al líder narco "El Mencho" y se desató una guerra urbana en siete estados

México amaneció este domingo 22 de febrero de 2026 con una noticia que parecía imposible: el Ejército abatió a Cártel Jalisco Nueva Generación y dio muerte a su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el narcotraficante más buscado del país y uno de los más peligrosos del mundo. Aunque la confirmación oficial del Gobierno federal aún se aguardaba, medios de primera línea como El Universal, Reforma y la cadena Televisa ratificaron la caída del capo, asestando uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la historia reciente de la región.

Nemesio Oseguera Cervantes

La operación se realizó en la sierra de Tapalpa, Jalisco, con participación de fuerzas especiales del Ejército, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó: "Para la ejecución de esta operación, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país".

El saldo fue brutal: cuatro miembros del CJNG murieron en el enfrentamiento; "El Mencho" y otros tres resultaron heridos de gravedad y fallecieron durante el traslado aéreo. Se incautaron armas de uso exclusivo militar, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. La magnitud del arsenal confirmó lo que los informes de inteligencia venían advirtiendo: el cártel operaba como un ejército irregular.

Sobre Oseguera Cervantes pesaba una recompensa de USD 15 millones ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Washington había catalogado a su organización como "organización terrorista" por la crudeza de sus métodos y su alcance global en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y, sobre todo, fentanilo, droga que convirtió al CJNG en un actor central de la crisis de opioides en territorio estadounidense.

El subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau celebró en redes sociales: "Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados". Y añadió: "Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana". Pero mientras los gobiernos celebraban, las calles ardían.

Horas después de confirmarse la muerte del capo, el CJNG lanzó una contraofensiva coordinada. Sujetos armados bloquearon rutas estratégicas en Jalisco y Michoacán con decenas de vehículos incendiados. En Guadalajara se registraron más de 30 puntos de bloqueo. Se reportaron ataques a balazos contra la Guardia Nacional en la carretera a Chapala y emboscadas en Calzada del Ejército y Revolución. En Puerto Vallarta, columnas de humo y escenas de pánico coparon las redes sociales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró formalmente el "Código Rojo": despliegue total de fuerzas de seguridad y cese de actividades civiles. El Aeropuerto de Guadalajara fue tomado por grupos armados y el Hospital Civil debió ser evacuado ante la posible presencia de células criminales. La aerolínea Air Canada suspendió vuelos a Puerto Vallarta "debido a una situación de seguridad en curso".

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta: "Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso". El cuerpo de Oseguera Cervantes habría sido trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Ciudad de México, bajo un operativo de vigilancia extrema para evitar intentos de irrupción.

La Cancillería argentina, ante la escalada, recomendó evitar viajes a Jalisco y extremar medidas de seguridad para quienes ya se encuentren en territorio mexicano. La advertencia surge como respuesta directa al "Código Rojo" y a la parálisis de rutas e infraestructuras clave. La caída de "El Mencho" marca un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. Con figuras históricas como Joaquín Guzmán y Ismael Zambada García fuera de escena -ambos en prisiones norteamericanas-, Oseguera se había convertido en el principal objetivo de las agencias internacionales.

Sin embargo, la muerte del líder no implica la desarticulación automática del aparato. El CJNG mantiene presencia en más de 25 estados mexicanos y células activas en más de 40 países. Su estructura financiera, operativa y militar sigue en pie. En los despachos de inteligencia la pregunta es inmediata: ¿quién ocupará el vacío? El hijo biológico del capo, Rubén Oseguera González, "El Menchito", fue extraditado y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Los nombres que suenan para la sucesión -entre ellos Juan Carlos Valencia González, "El 03"- anticipan una posible fragmentación violenta.

De esta manera, la decapitación del cártel abrió una guerra internas más sangrientas. El riesgo es que el país ingrese en una nueva fase de disputas territoriales, con la población civil atrapada en medio. La muerte de "El Mencho" representa el mayor éxito de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, con una coordinación inédita entre agencias mexicanas y estadounidenses bajo la órbita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero el operativo también desató el escenario que las autoridades temían: un estallido inmediato de violencia a meses del Mundial 2026, con Guadalajara como una de sus sedes clave.