"Me voy a bajar del pony ahora": Lapegüe se despidió de TN entre lágrimas y aplausos

Las despedidas públicas suelen ser emotivas y más cuando representan más de la mitad de la vida en un lugar. Esta mañana en TN, le tocó al conductor Sergio Lapegüe decir adiós luego de 34 años en la señal de noticias para comenzar una nueva historia en América TV. Entre lágrimas, saludó a sus compañeros y al público, escondiendo la alegría que le da irse por su voluntad.

"Lo más lindo es que me voy por decisión propia. Porque tengo ganas de divertirme y que los últimos años de la vida sean todas sonrisas. Hace 34 años entré siendo un pibe, soltero. Me casé, tengo hijos, mis hijos ya volaron y ahora estamos con Bochi disfrutando el nido vacío", explicó un quebrado periodista, mientras el zócalo le dedicaba un "¡Vamos, Lape!".

"La verdad que me di el gusto de hacer todo lo que tuve ganas de hacer. Gracias a las autoridades de verdad, que han permitido armar toda esta locura que fue tan linda y tan hermosa. A las autoridades de toda esta etapa, de estos 34 años", enumeró. "Quiero agradecer a todos los amigos que han trabajado y que estuvieron conmigo y con nosotros durante tanto tiempo, porque sin ustedes no podría hacer nada", agregó después.

Tampoco se olvidó de "la gente que está ahí del otro lado, porque ellos eligen todos los días", ni de sus compañeros de horario "los tempraneros, que la van a seguir rompiendo". "A todo el equipo de producción que está ahí detrás, que son unos genios. A los camarógrafos, a los sonidistas y técnicos", remarcó.

Sergio Lapegüe se quebró en su despedida de TN.

"La verdad no tenía nada pensado. Ayer quería pensar y no se me ocurría nada. Lo único que quiero decirles es que fui feliz. Aquí construí una historia. Construí, como todos nosotros, parte de nuestra historia. 34 años son muchos. Más de la mitad de la vida. Y esa historia me la llevo conmigo, porque va a estar acá en el corazón. Ahora voy a seguir construyendo otras historias, caminos, voy a seguir cumpliendo sueños", señaló en relación a su futuro.

"Aquí en esta empresa pude cumplir sueños. Todos pudimos cumplir sueños. Somos familia. Acá hemos perdido amigos que se han ido antes de tiempo. De aquí me llevo un montón de amigos, que gracias a Dios los voy a seguir viendo", continuó Lapegüe. "Y como dice un cartel de maquillaje, que me encanta. Me voy a bajar del pony ahora, voy a caminar desde el llano como cuando entré buscando otros sueños", aceptó.

Sergio Lapegüe fue parte de Artear durante 34 años.

"Detrás de esta pared que tengo acá adelante, son los sueños cumplidos. Así que voy a atravesar esta pared", indicó en relación a la pantalla. "Les agradezco a todos la generosidad. Son todos muy amables. Les agradezco a todos los programas en los que he participado", saludó. Aunque justo antes de que termine todo de una forma tan abajo, pidió un pogo para terminar de una forma que no sea con llantos.

El futuro de Lapegüe lo espera en un reconstruido América TV, con la vuelta de figuras de peso como Eduardo Feinmann y otros periodistas políticos que saldrán de LN+. A él le tocará la mañana, la misma que desde hace tantos años animó desde TN.