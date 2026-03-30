Mernuel tuvo que salir a pedir disculpas por Bauleti tras un polémico chiste sobre abuso sexual

La semana pasada, Santiago Baietti, más conocido en el mundo de las redes sociales como "Bauletti", se viralizó por una frase en la que utilizó el término "homofóbico" para describirse durante un stream de Mernosketti, el trío que integra junto a Mernuel y Mosky.

Las críticas de la comunidad LGBT lo llevaron a salir a pedir disculpas este domingo por la noche: "Lo de la homofobia era claramente un chiste, un bait", comenzó en un nuevo stream.

Bauletti se pasó tres pueblos con un chiste y fue avalado por sus amigos



"Entiendo que capaz no está bueno joder con eso. Así que si hay personas que nos miran o que nos siguen desde la comunidad LGBT y se sintieron ofendidas, les pido perdón ", continuó. Además, aclaró que el chiste venía desde agosto y que "se fue de las manos". Sus palabras también incluyeron cierto reproche hacia quienes, según él, "confundieron" el contenido.

Sin embargo, lejos de mostrar un cambio de actitud, Bauleti volvió a quedar en el centro de la polémica por nuevos comentarios. " Estaba borracha y regalada, era sencilla la tarea ", dijo en referencia a una mujer, en lo que fue interpretado como un chiste sobre abuso sexual, mientras sus compañeros jugaban al Gang Beasts y se reían.

"estaba borracha y regalada, era sencilla la tarea", el comentario de BAULETI que causó rechazo en redes pic.twitter.com/9QbNVwhZA7 — aaron  (@aarontsuarez) March 30, 2026

En este contexto, Mernuel se expresó públicamente en su cuenta de X, donde se vio en la necesidad de pedir disculpas por lo ocurrido, dado que comparten transmisiones a diario: "Quiero abordar este tuit con profunda tristeza, pero es algo que no puedo dejar pasar. El comentario de mi compañero fue grave, y también fueron graves las risas posteriores", comenzó, haciendo énfasis en su responsabilidad por no haber frenado la situación.

"En lugar de frenar lo que estaba pasando, reaccionamos de la peor manera. Cuando cortamos el stream caímos en lo que había pasado", continuó, y luego agregó en defensa de Bauleti: "Sé también el tipo de persona que es".

El pedido de disculpas de Mernuel por reírse de los dichos de Bauletti

Mernuel no solo pidió disculpas, sino que se comprometió a reflexionar sobre este tipo de conductas: "Es momento de reflexionar para mí sobre este tipo de desubicaciones, no puede llamarse chiste. No se puede joder ni un segundo con algo tan serio. Me da vergüenza, enojo y pena".

El streamer también fue consciente de las consecuencias: "Sé el daño que pueden hacer esos comentarios. Con toda humildad, quiero pedir perdón a quienes nos ven y especialmente a las mujeres que nos siguen . Les fallamos. No podía quedarme tranquilo sin hablar de esto. También quiero pedir la oportunidad de aprender y ser mejores de verdad".

Mernuel

Así, Bauleti y su séquito de influencers vuelven a quedar en el centro de la polémica por cruzar los límites del respeto y, tras las críticas, recurrir a disculpas públicas que, con el paso de los días, parecen no traducirse en un cambio real de actitud.