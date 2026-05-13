¿No hay plata? El diputado Manuel Quintar fue al Congreso con una Cybertruck de Tesla de más de US$100.000

El recorte del Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) en el Estado nacional no perdona nada. Ni chicos con cáncer, ni discapacitados, ni jubilados. Bajo el ya famoso lema del "no hay plata", se ajusta con fuerza para poder cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque mientras tanto, la casta política que tanto denunció Javier Milei, está más impune que nunca.

Este miércoles apareció en el estacionamiento del anexo de la Cámara baja una Cybertruck de la marca Tesla que el diputado nacional por Jujuy de LLA Manuel Quintar exhibió con mucho orgullo y hasta identificó como parte de la batalla cultural que enarbola su gobierno. La aparición fue denunciada y difundida por la periodista y conductora Noelia Barral Grigera, quien dejó un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) con el video en cuestión.

"Este Tesla Cybertruck apareció hoy en el estacionamiento de Diputados. Dicen en el Congreso que es la más flamante adquisición del diputado libertario Manuel Quintar. Según su DDJJ también tiene un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota", detalló la comunicadora de El Destape y Radio con Vos. La publicación se viralizó rápidamente en el contexto de cuestionamientos masivos que atraviesa el oficialismo por la investigación por enriquecimiento ilícito sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tras la exposición masiva, Quintar salió a autoproclamar con mucho orgullo la propiedad del vehículo que tiene un costo mayor a los US$ 100.000 por el hecho de comprarlo y traerlo al país. "Llanto radikal en 3, 2, 1. Esta foto me gusta para que los radikukas del Gobierno de Jujuy me hagan publicidad", escribió sobre una foto de él y su exótico vehículo, que cuenta con un ploteo del logo de LLA en uno de los costados.

La provocativa publicación de Manuel Quintar con su Tesla Cybertruck, luego de que expusieran que la había llevado al Congreso de la Nación.

La importación de un vehículo Tesla, al no tener representación oficial, es una tarea compleja. De acuerdo a los cálculos de aranceles, impuestos, fletes y los costos de fábrica estimados en US$ 69.990, el precio final de la excéntrica adquisición está por arriba de los US$ 100.000. La repercusión del hecho fue tan contundente que hasta el presidente del bloque libertario en Diputados, Martín Menem, le reclamó que lo sacara de allí y no lo expusiera.

Desde el entorno de Quintar aclararon a Infobae que "él no tiene problema" ya que "la compró" e "importó de manera legal" desde Estados Unidos, además de que la tiene declarada y a "su nombre". El diputado jujeño fue del Partido Justicialista (PJ) hasta 2021 con su candidatura a legislador provincial. Cuenta con una trayectoria empresarial en el área de salud, donde administra clínicas y maneja desde los años 90 el sanatorio Los Lapachos, la empresa familiar.