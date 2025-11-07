Mica Tinelli se puso al frente del clan Tinelli ante la división familiar: "Estoy hablando con todos"

La historia de la familia Tinelli es la de 40 años seguidos de fama y un reconocimiento que, si bien llegó a su pico en los años 90, se mantuvo muchas décadas más gracias a esa inercia alcanzada. Ahora, en el momento más oscuro del clan, la desunión entre hermanos producto de los escándalos financieros del patriarca, hizo mella. Pero para curar esas heridas parece estar Micaela Tinelli, la mayor de las hijas del conductor.

En diálogo con SQP y Yanina Latorre en América TV, la joven se mostró como la figura que intencionalmente mantiene dentro de la esfera familiar a Juanita Tinelli, quien fue la que destapó la olla de las deudas millonarias y las amenazas de muerte que llegaban a su teléfono y los de otros familiares. "Estoy hablando con todos", reconoció Mica cuando le preguntaron si hablaba con ella.

Es que cabe recordar que ambas tiene distintas madres. Mientras que la mayor tiene como progenitora a Soledad Aquino, la primera pareja de Marcelo y quien recobró mucha popularidad por los problemas de salud que atravesó años atrás, la más joven de las niñas cuenta con el respaldo de Paula Robles, aquella bailarina de "Las Tinellis" que enamoró al conductor a principios de los años 90.

"Me parece bastante falta de respeto y un hostigamiento que no se merece nadie", lanzó Micaela ante las cámaras de televisión que la cubrían por todos los frentes. Iba camino a un desfile de su propia marca, pero la noticia no parecía ser eso sino los escándalos familiares y los cruces entre Juana y su padre y Aquino y Robles.

Juanita y Cande Tinelli y una relación manchada por los celos.

"Estamos tratando de estar bien entre todos", afirmó Mica ante la presión de la prensa y con el ángel que muchos de sus familiares le reconocen: el de ser una pieza clave en la unidad del clan en estos momentos difíciles. Ese rol lo tiene fundamentalmente entre sus dos hermanas, ya que la tatuada Candelaria Tinelli está enemistada también con Juana, por los celos que ella tuvo de acuerdo a lo revelado por el periodista Santiago Sposato en el programa A la tarde de América TV.

De acuerdo a la versión, Juana "se sintió un poco celosa que, en un momento económico de la familia que no parece ser el mejor, el papá haya invertido 50 mil dólares para comprarle un caballo a la que considera la hija preferida". Cande venía de enterrar a Brigitte, su yegua que tanto quería. Y su papá se puso en diálogo con una ex pareja de Juan Sebastián Verón que se dedica al mundo equino para conseguir un reemplazo.