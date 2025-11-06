Sale el Sol: el renacer musical de Fito Páez en un viaje sideral inolvidable

Hay momentos en la vida donde los planetas parecen alinearse así como si el pasado y el presente se abrazaran para dar paso a algo nuevo, algo luminoso. Así es Sale el Sol, el próximo espectáculo del genial Fito Páez, un artista que transmuta cada acorde en poesía y cada verso en un puente hacia los recuerdos y emociones más profundas.

En esta nueva travesía musical, Páez se reinventa, como el las primeras horas de mañana, que rompen la penumbra para llenar de color la cotidianeidad. Sale el Sol Tour 2026, es el despertar de una etapa inédita en su vasta carrera, casi un manifiesto artístico, una invitación a redescubrir su música bajo una era distinta, donde lo conocido se resignifica y lo nuevo emerge como un susurro de lo eterno.

Sale el Sol, nuevo show de Fito

El espectáculo, que tendrá lugar en otoño del año que viene, más precisamente el 19 de marzo en el Movistar Arena, promete ser una experiencia única. Cada detalle es cuidado con la precisión de un alfarero: arreglos inéditos, versiones renovadas de sus grandes himnos y una selección de canciones que dialogan entre sí como piezas de un rompecabezas emocional.

Tras un año consagratorio con Páez Tecknicolor, que lo llevó a recorrer España, Perú, Colombia y culminará en Estados Unidos, Fito regresa a su tierra con una propuesta que trasciende lo habitual. En este nuevo espectáculo, también resonarán las piezas de Novela, su más reciente álbum conceptual, una obra-viaje por un universo de seres misteriosos-mágicos que conquistan el corazón y el oído de todos.

Fito Páez

Pero más allá de la música, Sale el Sol es una metáfora de la vida misma: un recordatorio de que siempre hay espacio para renacer y transformar, para volver a mirar con ojos nuevos aquello que ya se pensaba conocido, es ni más ni menos que arte.

La preventa para este evento ya está disponible con BBVA VISA podrán disfrutar de seis cuotas sin interés. El 19 de marzo, en el corazón del Movistar Arena, Fito Páez invitará a presenciar cómo sale el sol una vez más, iluminando los mundos sutiles de cada uno con su alma.

Fito Páez

Fechas de la venta y la preventa