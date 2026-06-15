Qué partidos se juegan hoy 15 de junio y la pregunta del millón: qué pasará con Lamine Yamal

El Mundial 2026 promete emociones al límite, y este lunes 15 de junio no tiene por qué ser la excepción y a poco más de 24 horas de que la Selección Argentina debute todo es frenesí, locura y pasión.

Pero ahora, la jornada inaugural para los Grupos G y H regalará cuatro partidos imperdibles que marcarán el inicio de una nueva historia en el fútbol: el mundo entero con los ojos puestos en los estadios de Estados Unidos.

Mundial 2026

España vs. Cabo Verde (hoy - 13 horas)

En Atlanta, España enfrentará a Cabo Verde en un duelo que representa el debut absoluto de los africanos en una Copa del Mundo. La Roja, que llega como uno de los favoritos al título, buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto.

Sin embargo, no todo es perfecto para los españoles: Lamine Yamal, la joven promesa de 18 años, será baja debido a una lesión que arrastra desde mayo. A pesar de ello, España mostró buen nivel en sus últimos amistosos, con un empate 1-1 frente a Irak y una victoria contundente 3-1 ante Perú .

Selección española se enfrenta hoy a Cabo Verde

Por su parte, Cabo Verde llega con la ilusión a flor de piel y sin nada que perder. En sus últimos amistosos sorprendió con un convincente 3-0 ante Serbia y otra victoria frente a Bermudas. ¿Podrán los debutantes dar el golpe ante una potencia mundial? La respuesta se escribirá en el Mercedes-Benz Stadium.

Bélgica vs. Egipto (hoy - 16 horas)

El Seattle Stadium será testigo del enfrentamiento entre Bélgica y Egipto, un partido que promete ser vertiginoso. Es que Les Diables Rouges llegan como cabeza de serie y con un invicto de 13 partidos que refuerza su candidatura como favoritos del Grupo G. Su última actuación fue un aplastante 5-0 frente a Túnez, por lo que parecen estar preparados para dejar atrás el título de "equipo sorpresa".

Selección de Egipto juega hoy contra Bélgica

Egipto, por su parte, no se queda atrás. Los Faraones mostraron personalidad en los amistosos previos, logrando buenos desempeños frente a potencias como España y Brasil. Aunque saben que Bélgica será su rival más difícil en esta fase, los egipcios confían en su capacidad para dar la pelea y soñar con los 16avos de final.

Arabia Saudita vs. Uruguay (hoy - 19 horas)

En Miami, Arabia Saudita y Uruguay se medirán en un partido que puede ser clave para sus aspiraciones en el Grupo H. La Celeste llega con su tradicional garra charrúa y un equipo renovado que combina juventud y experiencia.

Uruguay se juega todo hoy contra Arabia Saudita

Arabia Saudita, por su parte, aprovecha su velocidad y disciplina táctica para complicar a los vecinos latinoamericanos.

Irán vs. Nueva Zelanda (hoy - 22 horas)

El cierre de la jornada será en Los Ángeles, donde Irán se enfrentará a Nueva Zelanda en un duelo que promete intensidad hasta el último minuto. Los iraníes llegan con la misión de demostrar que son más que una sorpresa asiática, mientras que los neozelandeses buscarán hacer historia en su regreso al máximo escenario del fútbol.