¿La trágica muerte de Gaspi se podría haber evitado?: el antecedente que lo cambia todo

Río de Janeiro amaneció con una tragedia que dejó a Brasil y Argentina sumidos en el luto. La colisión de dos helicópteros en el aire cobró la vida de seis personas, entre ellas el reconocido influencer argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz. Mientras las autoridades avanzan en la investigación, un antecedente inquietante emerge y pone bajo la lupa al empresario brasileño Oswaldo de Luca Filho, dueño de una de las aeronaves involucradas.

Según reveló el portal g1, De Luca Filho había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) en 2025 cuando el empresario se negó a entregar documentación clave durante una inspección, incluyendo registros contables y libros de control relacionados con la operación de su empresa, Turfik Comércio de Frutas LTDA, propietaria del helicóptero Bell 206B matrícula PP-MAC. La multa, aunque mínima según la normativa vigente, ascendió a 8.000 reales, equivalentes a aproximadamente 1.500 dólares .

El accidente en el que murió Gaspi

El choque ocurrió el domingo por la mañana, en el barrio Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de Río de Janeiro; allí las aeronaves impactaron en el aire poco antes de las nueve, desatando una escena aterradora. Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento y explotó, generando un incendio que afectó varios vehículos cercanos y provocó una columna de humo visible desde kilómetros.

La otra aeronave logró descender sin incendiarse, pero terminó estrellándose contra el suelo sin desplegar su tren de aterrizaje. Las imágenes del lugar del accidente muestran caos y horror, mientras los equipos de emergencia luchaban por controlar las llamas y rescatar a las víctimas.

El accidente en el que murió Gaspi

Entre los fallecidos se encontraban figuras destacadas como Gaspi, un creador de contenido argentino que había ganado popularidad por su carisma y humor; Lucas Vignale, realizador audiovisual también argentino; Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño; Alexandre Souza, piloto del Bell 206B; Nickel Oliver Tree, artista estadounidense; y Charles Marsillac, piloto de la segunda aeronave.

Aunque las autoridades aún vincularon oficialmente la multa previa con el accidente, este antecedente pone en tela de juicio los estándares de seguridad en la aviación privada brasileña. ¿Se pudo haber evitado esta tragedia y la muerte de las víctimas de la tragedia?