Moria Casán se sinceró sobre cómo es el amor en la "silver generation": su declaración de amor para Pato Galmarini

En un conmovedor momento que dejó al descubierto la profundidad de los sentimientos de dos personas que se aman profundamente, Moria Casán y Pato Galmarini protagonizaron una escena que tocó el corazón de todos y todas las argentinas. El romance entre la diva y el político se convirtió en un refugio emocional para ambos, especialmente en los días donde la nostalgia y las pérdidas parecen pesar más que nunca.

Todo comenzó con un mensaje que Moria, fiel a su estilo único, le envió a su pareja: "Fernando Nicolás Galmarini, alias Pato. Te mando un beso grande y te agradezco por acompañarme, por cómo nos divertimos y cómo la pasamos bomba en nuestra Silver Generation, nuestra XXL adultez extrema para tu vida, forever, siempre".

Estas palabras, cargadas de amor y gratitud, fueron provocadas por el fragmento de una nota que le hacían al referente peronista donde dijo: "Es difícil a los 83 estar metejoneado. Es difícil estar metejoneado a los 15 o a los 20 o a los 30. Pero también es algo que el tema del poder estar acompañado es que me da ganas de abrazarte porque creo que estar acompañado a esta edad no es poca cosa".

Galmarini no pudo contener las emociones al hablar de las pérdidas que lo rodean: "Amigos míos de toda la vida hoy ya me quedan contados, tipos que han sido deportistas, grandes deportistas, se me han ido. Entonces hay días que uno dice, ¿a quién llamo para tomar un café? Y no tenés, porque hay muchos que ya no están. Una enorme cantidad. Entonces la llamo a Moria, que le debe pasar exactamente lo mismo , y nos juntamos a tomar café nosotros o a morfar".

Visiblemente conmovida, Moria compartió cómo vive esta realidad junto a él: "El otro día me dice 'gorda, quiero tomar un café con un amigo y no tengo a nadie'. Le digo 'baby, estamos en plena vacación, hay mucha gente que no está disponible para tomar café cuando vos podés'. Y dice 'pero además se me murieron todos'".

Es así como la conductora admitió entre lágrimas: "Es terrible para un hombre. Se le van muriendo todos los amigos . En una semana se le murieron cinco amigos, que estaba hasta ayer tomando un café con ellos y les agarró muerte súbita o están con una enfermedad".

Moria destacó la lealtad inquebrantable de su pareja hacia sus amigos: "No para de ir a verlos. La lealtad de este hombre para con sus amigos. Va y le digo 'mirá que ya no te conoce, ¿te va a hacer bien?'. ' No importa que no me conozca, no importa que no pueda hablar. Yo tengo que ir '. Y va, es impresionante el amor y la lealtad para con sus amigos a mí me mata", concluyó quebrada.

En medio de las pérdidas y el paso del tiempo, la relación entre Moria Casán y Pato Galmarini brilla como un faro de amor y compañía, recordando la importancia del amor en la tercera edad pero sobre todo la relevancia que tiene para personas de esas edad estar rodeados de cariño y de amor.