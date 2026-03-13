"La Gran Mañana": un viaje luminoso sin retorno hacia las profundidades de Diosque

¿Cuál es el límite entre lo imaginado y lo real? ¿Qué hace que un cuerpo y una identidad muten? ¿Cómo se hace para parir nuevos sonidos en una jungla llena de ruidos? Diosque invita a caminar serenamente por su nuevo disco, La Gran Mañana, no parece haber apuros, el tiempo se detiene en el futuro, es un viaje íntimo que lo lleva a explorar la energía renovadora de las primeras horas del día y los rincones más profundos de su ser.

En una charla como cualquiera, en un día como cualquiera bajo el soleado cielo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el músico tucumano abre las puertas de su mundo y comparte sus reflexiones que rondan en su relación con la música, las noches y las -nuevas- formas que toma su arte con el paso del calendario.

Diosque. PH: Luis Sens

Diosque confiesa que siempre ha sentido una conexión especial con las mañanas: "Yo ahora me doy cuenta de que siempre fue mi horario favorito, salvo la interrupción de 20 años de haber salido y puesto un mes de la cabeza. Pero siempre me pareció el momento más energético, más perceptivo. A mí personalmente me pasó eso y en el último disco, La Gran Mañana , yo honro ese momento ", dice entre risas dejando el panorama bastante despejado: es este un renacer, una reconciliación con su propia música y poesía.

Hace dos años y medio, Diosque tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida: dejó de consumir alcohol. "Fue un despertar para mí, un renacer, una energía que hacía mucho no sentía. Y bueno, fue empezar a vivir de otra manera y lo hice para seguir siendo músico, aunque suene contradictorio".

Este cambio le permitió descubrir nuevas facetas de su personalidad y, sobre todo, reencontrarse con su pasión por la música y recuerda que un día dijo: "Yo tengo que cambiar algo" y así fue. "En realidad, después lo pensé, porque fue de un día para otro, sin pensarlo, que lo dejé. Pero después, reflexionando un poco acerca de lo que había pasado y la energía extra que sentía, dije: 'No, es que yo lo hice para seguir tocando'. Porque si no, no podía seguir tocando, tan simple como eso".

El proceso creativo detrás de La Gran Mañana fue una oportunidad para descubrir nuevas formas artísticas: "Uno nunca deja de cambiar. Por eso es difícil decir qué he descubierto, pero he descubierto que probablemente tengo la capacidad de cambiar. Eso sí descubrí. Pero en el fondo, también de seguir siendo el mismo que me llevó a la música, esta profesión que nació de una pasión y se terminó transformando en un oficio".

Con ternura y honestidad, Diosque reflexiona sobre cómo este disco fue un momento bisagra en su vida: "Fue reencontrarme y en un punto analizar, yo que nunca hago esas cosas, como analizarme. Siempre fui como más pasional y eso. Pero sí, analizar en qué estaba, qué es lo que me estaba pasando. Y ahí fue descubrir que, sin estar aturdido y atropellado por mí mismo, puedo seguir escribiendo , puedo seguir haciendo canciones con libertad, con alegría".

La Gran Mañana también brilla por su estética visual. La tapa del disco es una obra del pintor Elías Santis, amiguísimo del músico: "Es un cuadro de él que yo ya conocía, pero viendo su obra, porque quería que sea una pintura, me encontré con ese cuadro, me reencontré con ese cuadro y dije: 'Wow, esto es perfecto'. Es como un hombre arriba de otro, o un hombre nuevo", dijo convencido de que la esencia del disco se encapsulaba allí entre los colores brillantes, la superposición de las identidades, el redescubrimiento en loop de esos años que pasaron desde el inicio de su carrera en 2007.

La tapa del disco La Gran Mañana es un cuadro de Elías Santis

Diosque también comparte cómo ha evolucionado su forma de trabajar en la música: "Toma una forma más abierta. En el sentido en el que estoy trabajando con mi banda porque siempre he sido individual a la hora de componer, escribir y producir. Entonces ahora estoy abriendo un poco más", y, aunque admite que le cuesta la disciplina del ensayo, reconoce que este proceso colectivo le ha llevado a descubrir nuevos niveles artísticos dentro de sí mismo.

En La Gran Mañana, Diosque enriquece su propuesta musical con colaboraciones con Juliana Gattas en Horizon y con Isla de Caras en Reconquista, explorando nuevas formas creativas: "Con los chicos trabajo en composición, tanto con Isla como con Mi Amigo Invencible, por ejemplo. Y con Juliana nos conocemos hace muchos años y siempre hemos dicho de hacer algo juntos y ahora arrancó una nueva, me parece, con esta canción. En un momento pensamos en qué extraño, Juliana cantado folklore o algo parecido y sacarla del pop. Fue una jugada diferente para lo esperado, y bueno, ha salido bien".

Estas colaboraciones amplian sus horizontes musicales, sino también sus propios límites como compositor y director artístico del disco: "Estoy escribiendo para otros artistas, tratando de despersonalizarme para escribir. Es un juego nuevo para mí esto de escribir y ponerme en los calcetines de otros".

El próximo 17 de abril será el gran día en Maquinal. La Gran Mañana verá la luz en vivo en Buenos Aires. Diosque se muestra emocionado por compartir este viaje con su público: "Está súper enfocado en la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar muy especial para mí y para la banda. Donde nos conocemos mucho, con nuestra propia gente". La presentación promete ser una experiencia única para quienes se atrevan a sumergirse en este universo lleno de sonidos frescos y crocantes que se mezclan con poesía profunda.

Diosque invita a la presentación de su nuevo disco La Gran Mañana