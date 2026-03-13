Le dictaron prisión preventiva por cuatro meses al dirigente tucumano que cabeceó al diputado libertario

La Justicia tucumana le dictó una prisión preventiva por cuatro meses por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía al dirigente peronista Marcelo "Pichón" Segura, quien en los últimos días se popularizó por fracturarle el tabique al diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli, en una visita que hizo a la localidad de La Madrid, tras las graves inundaciones que golpearon a la provincia.

Antes de ser detenido, Segura utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje para todo un sector que lo apoyó en la agresión desmedida que ejecutó en los últimos días. "Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva 'volveré y seré millones'. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

El dirigente fue trasladado al penal de Benjamín Paz, tras las imágenes que se viralizaron de su detención, en la cual las fuerzas de seguridad locales le ponen un chaleco antibalas antes de sacarlo a la calle. La decisión judicial fue llevada a cabo por el juez Raúl Ángel Robin Márquez, tras oír los argumentos de los auxiliares fiscales Juan José Ibáñez y Gabriela Ghilardi, y del abogado del particular damnificado, Juan Colombres Garmendia,

"Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima", sostuvo Ibáñez.

Marcelo "Pichón" Segura parafraseó a Eva Perón para referirse a su detención.

La defensa de Segura, definida en la figura del letrado Ernesto Bacclini, presentó un recurso contra la resolución para cuestionar la modalidad de detención y la exposición realizada. Desde el oficialismo nacional se hicieron eco del evento en las redes sociales con el lema de "el que las hace las paga".

El ataque se había dado en una visita que dirigentes libertarios habían planificado para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona sobre la ruta 157. Junto a Pelli estaban la ex legisladora Paula Omodeo y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo. El golpe derivó en la internación del diputado nacional, quien quedó con el tabique fracturado.