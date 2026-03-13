La UBA otorgará el Doctorado Honoris Causa a Alejandro Dolina

La Universidad de Buenos Aires resolvió otorgar el Doctorado Honoris Causa, su máxima distinción académica, al escritor, músico y conductor radial Alejandro Dolina, en reconocimiento a su extensa trayectoria intelectual y artística dentro de la cultura argentina. La decisión fue aprobada por el Consejo Superior de la universidad, que destacó el aporte del creador a distintos ámbitos del pensamiento y la producción cultural a lo largo de varias décadas.

UBA

En los fundamentos de la resolución, la UBA subrayó la amplitud del recorrido intelectual de Dolina, quien realizó estudios en disciplinas como Letras, Historia y Música. También se remarcó su producción literaria, que incluye obras emblemáticas como Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie, entre otros títulos. El escritor construyó además una extensa carrera en radio, teatro, música y televisión, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del panorama cultural argentino contemporáneo.

El reconocimiento de la universidad se suma a numerosas distinciones que Dolina recibió a lo largo de su carrera. Entre ellas figuran el Premio Konex Diploma al Mérito en 1991, cuatro Premios Argentores, el Premio Lector de la Feria del Libro en 2013 y el Premio Martín Fierro de Oro en 2022. También fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 2001 y Visitante Ilustre de Montevideo en 2003.

La iniciativa para otorgar el doctorado honorífico surgió desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto fue promovido por el vicedecano Diego de Charras, junto con la directora de la carrera de Comunicación Social Larisa Kejval y el director de la carrera de Ciencia Política Miguel De Luca. La propuesta resaltó el valor de la obra de Dolina como parte del pensamiento cultural argentino y su capacidad para influir en distintas generaciones de oyentes y lectores.

Gran parte de la popularidad del autor se consolidó a través de la radio. Durante décadas condujo programas que marcaron época, entre ellos La venganza será terrible y El ombligo del mundo, espacios que combinan humor, literatura, música y reflexión filosófica. Su vínculo con la memoria cultural también fue reconocido en su barrio de infancia. En 2014 se inauguró en Caseros el Paseo del Ángel Gris, un espacio que homenajea su obra y remite al universo literario creado en Crónicas del Ángel Gris.

Alejandro Dolina

Además de su trabajo en radio y literatura, Dolina participó en diversos proyectos audiovisuales. Fue creador, guionista y protagonista del ciclo televisivo Recordando el show de Alejandro Molina (2011), además de intervenir en distintos programas de televisión y producciones cinematográficas. Con el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa, la Universidad de Buenos Aires busca destacar la influencia cultural de Dolina y su aporte al pensamiento argentino. La distinción se suma así a una larga lista de homenajes que reconocen a una figura que, desde la literatura, la música y la radio, logró construir un universo propio dentro de la cultura popular del país.