Toto Caputo se alineó detrás de Karina Milei y salió a bancar a Manuel Adorni: "A muerte"

El reciente -y polemiquísimo- viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti, hizo que varios libertarios se encolumnaran detrás de un más que unificado discurso oficialista y, en este contexto, llama la atención las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien salió en defensa de Adorni con una vehemencia que deja a más de uno perplejo.

En una entrevista con el canal TN, Caputo no escatimó palabras para respaldar al jefe de Gabinete: "Creo en Manuel, lo banco a muerte", afirmó contundente, como si con esa declaración bastara para apagar el incendio mediático y social que desató el uso del avión presidencial para un viaje privado.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Según Caputo, el traslado de Angeletti " no le costó ni un centavo a los argentinos ". Es más, el ministro insistió en que el viaje no generó gastos para el Estado y desestimó cualquier cuestionamiento ético o moral: "No es que hizo algo que generó un costo. Si hubiera costado plata, sería otra cosa. Puede ser una cuestión de visibilidad, por ahí a algunos no les queda bien, pero no hubo gasto", dijo haciendo hincapié en el discurso en el que se atrincheran aquellos que están del lado de Karina Milei a quien toda la situación le estalló como un "vueltito" de Santiago Caputo.

Ni lerdo ni perezoso, Caputo también criticó duramente a los medios de comunicación, una estrategia usada hasta el hartazgo por los líderes de las fuerzas del cielo: "El periodismo se enfocó en algo irrelevante porque no le costó ni un centavo a los argentinos. Si hubiera costado plata, como ministro y como argentino me hubiera preocupado", declaró.

🔴 AHORA | "A Adorni lo banco a muerte", Luis Caputo, ministro de Economía. pic.twitter.com/vCTyfeI4mv — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 13, 2026

El ministro fue más allá al señalar que Adorni, a quien confesó conocer "hace dos años", es "una persona extraordinaria, íntegra, honesta, súper trabajadora y excelente trabajador".

Como si el escándalo del viaje no fuera suficiente, las declaraciones de Caputo sobre la inflación echan más leña al fuego. En febrero, el índice inflacionario marcó un alarmante 2,9%, muy lejos de las promesas de campaña que aseguraban una rápida estabilización económica. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidad, Caputo optó por culpar factores externos y ataques políticos: "Esperábamos el dato porque la suba de la carne pegó y las tarifas también , pero eso más que preocuparnos, nos ocupa", argumentó.

✅ El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



✅ La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba... — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

El ministro también se mostró optimista respecto al futuro: "La cantidad de pesos está muy controlada y eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes, no hay déficit y la inflación va a terminar convergiendo a niveles internacionales".